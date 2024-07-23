高市圖好繪芽獎繪本徵件 保證出版、20萬扶植金助攻

高雄市立圖書館第3屆「好繪芽獎」繪本徵件，即起至8月11日開放投件；高市圖表示，獨創以每案最高20萬元創作扶植金、10萬元補助購書，以及媒合出版等助攻繪本創作。

高市圖今天透過新聞稿表示，除了全台獨創的創作扶植金外，也引入資深作家協力、業界媒合、文化推廣協力，今年更開放入選提案計畫有1週時間調整與優化，讓進入決選作品都是創作者最有信心提案，而入選的20案後續皆可參加出版媒合會。

高雄市政府文化局長王文翠表示，好繪芽獎不設限主題，讓參賽作品呈現出多元風貌，彰顯此獎項的包容性與獨特視角，短短5年內，得獎作品在國內外屢獲提名與獎賞。

好繪芽獎首屆得獎作品2020年「動物園的秘密」，經由高市圖媒合與協力，隔年由遠流出版社出版，2022年再入選義大利波隆那兒童書展暨插畫展，並於韓國出版，去年更獲第8屆豐子愷兒童圖畫書獎佳作獎。

第2屆得獎作品「健忘的汪達奶奶」被列為今年波隆那書展台灣館入選書單、老川的「街上的汪先生」日前也入選文化部「文化黑潮之拓展臺流文本外譯Books from Taiwan（BFT）2.0」。

高市圖表示，高市圖也善用國際公共圖書館資源，將出版品寄贈至德國、美國、日本、韓國及科索沃等20餘間館舍交流，讓各國讀者可以在當地借閱台灣原創繪本，感受原汁原味圖像魅力，讓優質繪本從高雄出發被世界看見。

高市圖說明，「好繪芽獎」的保證出版條件，吸引大批繪本創作人才參與，第2屆得獎者老川表示，當初是看到得獎保證出版才參加投件，主辦單位協助媒合出版社的經驗，非常特別。

「健忘的汪達奶奶」作者游為淳也表示，創作時兼顧文圖是一項挑戰，但好繪芽獎得獎後能與出版社討論，館方也安排資深作家提供建議，讓創作者的故事有更多可能與表達形式。

「好繪芽獎」藉由「不限主題」、「高額創作扶植金」、「協助媒合出版社且保證出版」、「出版後補助購書」等創國內先例方式，徵求原創繪本計畫；每屆有3案得獎作品通過嚴格兩階段評選，根據繪本創意、主題概念、圖像表現及未來出版可能性等，從百餘件作品中選拔出優秀提案。