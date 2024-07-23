高鐵延屏東改路線？ 平台2提案連署

高鐵屏東延伸線傳出優先推動的「左營案」可能生變後，又引起外界討論各路線方案。「公共政策網路參與平台」出現兩提案，1案要求南延路線進入高雄車站，另1案希望增設鳳山車站，前者逾2千人附議、後者也140多人附議；爭取高鐵到屏東聯盟則指出，應重啟評估高雄案與小港機場案。市長陳其邁表示，會從各種因素審慎評估及考量。

「高鐵延伸屏東經由台鐵高雄車站」提案指稱，未來營運風險高，希望改走高雄車站。「高鐵延伸屏東經高雄車站並增設鳳山站」提案希望比照台北模式，高雄設3站。依規定60天內附議達5千人，主管機關須針對提案正式回覆。

爭取高鐵到屏東聯盟說，鐵道局若認為左營案營運有重大風險，交通部應重啟高雄案、小港機場案可行性研究評估，讓高鐵以一車到底主幹線方式延伸屏東，終點設站潮州，勿再以政治力強行介入，回歸專業評估。

議員張博洋說，若要改成高雄案，不論哪個版本都會遇到高雄車站工期再展延、屏東高鐵進度延後兩大挑戰，政府須強化溝通與說明。

成大交通管理系教授鄭永祥指出，不同的路線選擇對屏東、高雄有不同程度影響，此案已做過很多專業評估，交通部應提供詳細資訊說明不同方案的優劣，讓不同利害關係人了解決策考量，此外，也要整體評估不同方案的拆遷、土地取得、工程總成本，以及延伸到屏東帶來的財務效益及外部效益。