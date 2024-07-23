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大潮海水倒灌 又有颱風環伺 溢堤恐加劇 高屏台南備戰

聯合報／ 記者鄭惠仁徐白櫻劉星君／連線報導
昨天逢天文大潮，台南安平漁港出現溢堤，北側及南側碼頭岸上水深20至30公分。記者鄭惠仁／攝影
昨天逢天文大潮，台南安平漁港出現溢堤，北側及南側碼頭岸上水深20至30公分。記者鄭惠仁／攝影

天文大潮持續到明天，台南安平漁港附近岸上昨淹水20至30公分深，高雄旗津、屏東東港低窪區域也出現海水漫進道路；漁民說，見怪不怪，有先做好準備，但憂心受颱風影響，明天溢堤可能更嚴重。3縣市政府回應，提前布設抽水機，目前積水皆迅速消退。

農曆6、7月滿月後3、4日內為年度大潮期，加上海平面上升等影響，台南運河沿線較低窪路段，漲潮水高超過出水口，造成道路排水溝水無法流入運河，因而溢流至路面；去年安平路湖美一街到華平路就有部分道路淹水影響交通，今年水利局提早準備抽水，未發生淹水。

不過安平漁港南側、北側碼頭昨都溢過堤防。有漁民說，北側第1碼頭棧橋整個被淹沒，水深約20公分，南側更達30公分，想起兩年前大潮加上颱風，棧橋處水深到大腿，船沒綁好險發生危險，明、後天也是大潮，颱風又將來襲，須做好準備。

高雄旗津也出現海水倒灌「晴天淹水」，1名居民說，大關路30巷、廟前路、發祥街、南汕巷、上竹漁港及中洲漁港等地勢低窪處，住戶一到夏天就擔心家電及家具泡水。高市水利局指出，近日在低窪處堆沙包、增設移動式抽水機，積水很快消退，且國土管理署核定5700萬元，旗津低窪地區加裝防潮閘門及抽水機等工程已動工，另搭配海堤加高工程，會大幅改善大潮積水現象。

屏東東港鎮低窪道路昨清晨再度出現海水漫進道路，里長呼籲行使積水路段小心慢行。縣府水利處表示，今年增購12台大型移動式抽水機，也在易淹水地區增設感測器，下水道增設相關水位監測器，中長期防範積水方式，會爭取改善閘門、側溝、抽水設備，東港一排、牛埔溪匯流口道與漁港交界處，預計辦理護岸整治加高。

東港 淹水 颱風

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