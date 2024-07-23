屏東漁產拚保值 鹽埔冷鏈物流中心 動土

屏東東港鹽埔漁港將設水產加工及冷鏈物流中心，預算4.99億元，行政院長卓榮泰昨參與動土儀式，預計明年10月完工，提供遠洋近海冷鏈需求。縣長周春米說，今年東港黑鮪魚捕撈大豐收，產值卻與去年差不多，就是因為缺少加工和凍儲，工程設置迫在眉睫，希望如期如質完成，調節市場供需。

周春米說，屏東漁業發展分遠洋及沿近海漁撈，年產量值約99億元，其次是高經濟魚種的養殖漁業，年產量值約63億元。除鹽埔冷鏈物流中心外，枋寮養殖漁業冷鏈加工廠也在細部規畫中。

周春米以黑鮪魚季為例說明，黑鮪魚季舉辦24年，今年湧60萬人次，去年魚隻拍賣5782尾，每公斤平均拍賣價格333元，今年拍賣6622尾，每公斤平均拍賣價290元，捕獲量雖多，產值卻相差不多，就是因為沒有冷鏈、沒有加工能平穩市場供需。

卓榮泰表示，東港鹽埔漁港是漁業、交通、觀光重要地方，中央近年已完成深水港改善工程、國際認證櫻花蝦拍賣場，去年動工的卸魚場新建工程今年也會完成，逐步把這裡建設成更現代化、更多元、更科技的新漁港。