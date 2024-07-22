高鐵延伸屏東左營案生變？ 地方各種改路線聲音再起

高鐵屏東延伸線日前傳出優先推動的「左營案」可能生變後，地方各種改路線的聲音再起，除了有民眾在「公共政策網路參與平台」發起提案改為進入高雄車站的「高雄案」外，也有人提案應該在鳳山車站設站；爭取高鐵到屏東聯盟則表示，應重啟評估高雄案與小港機場案。

民眾在平台提議「高鐵延伸屏東經由台鐵高雄車站」，指稱未來營運風險高，希望改為改走高雄車站，7月8日檢核通過至今已有2200餘人附議。另外也有民眾在平台提案「高鐵延伸屏東經高雄車站並增設鳳山站」，希望比照台北南港、台北、板橋模式，在高雄也設立3站，目前有140餘人附議。依規定60天內附議達5000人，主管機關須針對提案正式回覆。

爭取高鐵到屏東聯盟表示，鐵道局若認為左營案營運有重大風險，交通部應立即重啟高雄案、小港機場案的可行性研究評估，讓高鐵以一車到底的主幹線方式延伸屏東，終點設站潮州。

聯盟強調，高鐵建設特別強調零風險，不希望高鐵延伸屏東發生任何危及行車安全的問題，要讓高鐵安全可靠地延伸屏東；並呼籲縣長周春米勿重蹈前縣長潘孟安乃至於蔡政府當年錯誤決策覆轍，勿再以政治力強行介入，應回歸專業評估。

成大交通管理系教授鄭永祥指出，不同的路線選擇當然對屏東、高雄有不同程度的影響，此案已做過很多專業評估，交通部應該提供詳細資訊說明不同方案的優劣，讓不同利害關係人能夠了解政府的決策考量。此外，也要整體評估不同方案的拆遷、土地取得、工程總成本，以及延伸到屏東帶來的財務效益及外部效益。