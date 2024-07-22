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351件違規欠繳逾11萬！車牌註銷還停停車格 下場直接被扣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東監理站會同屏東縣警察局執行註銷號牌收繳情形。圖／屏東監理站提供
屏東監理站會同屏東縣警察局執行註銷號牌收繳情形。圖／屏東監理站提供

屏東縣一名車主欠繳351多件交通違規罰鍰共11萬8千多元與多筆稅金未繳，且未依規定驗車，車牌早已遭註銷，但仍四處趴趴走，屏東監理站近日透過「註銷號牌即時通報取締機制」成功鎖定該車停放在屏東市的停車格，屏東監理站、警方現場收繳註銷車牌，並通知行政執行署查封扣車。

屏東監理指出，屏東地區近期發現許多車輛已被監理單位註銷牌照，卻違規上路，屏東監理站與屏東縣政府警察局跨機關合作，加強取締既不願意繳納稅費，又惡意違規，卻仍到處趴趴走「霸王車」。

屏東監理站長羅振瑞指出，遭註銷牌照車輛中，95%是未依規定辦理定期檢驗，在此種車況不明及未投保強制險的狀態仍上路行駛，如同不定時炸彈在道路上橫行，目前該所通報系統是專案鎖定以危害公共安全甚高的註銷車輛，及違規罰鍰欠繳、欠稅（費）大戶義務人的車輛為目標，透過科技通報精準定位車輛位置，跨機關進行拔牌查扣，除促進實踐公法債權收繳，終結違規行為，提升道路交通安全。

屏東監理站呼籲，民眾行車務必遵守交通規則，及應按期繳納稅費，若欠繳交通罰鍰或稅費者，在收到催繳通知後應儘速補繳納，否則名下財產隨時可能被依法強制執行。

屏東監理站會同屏東縣警察局執行註銷號牌收繳情形。圖／屏東監理站提供
屏東監理站會同屏東縣警察局執行註銷號牌收繳情形。圖／屏東監理站提供

屏東縣政府 成功 監理站

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