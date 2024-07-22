影／墾丁潛水客違法觸摸海龜遭法辦 海巡提醒三不原則

暑假旅遊旺季，墾丁是浮潛熱門場域，海巡署第八巡防區指揮部昨接獲報案，在墾丁合界岸際海域有潛水客觸摸海龜，海龜屬保育類動物，嚴格禁止觸摸和干擾，南部分署第六岸巡隊追查找到當事人55歲李姓男子，違反野生動物保育法，函送屏東地檢署偵辦。

海巡署南部分署第六岸巡隊指出，昨21日中午接獲民眾提供影片循線過濾查訪，鎖定55歲李姓男潛水客，李男坦承確實在墾丁合界岸際從事潛水活動時有觸摸海龜行為，後續將李男依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

南部分署第六岸巡隊提醒，民眾從事水上活動，面對野生動物把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，違者依據野生動物保育法第18條規定可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；民眾如有發現疑非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署118報案專線檢舉。