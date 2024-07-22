快訊

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／墾丁潛水客違法觸摸海龜遭法辦 海巡提醒三不原則

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
潛水李姓男子在海裡觸摸保育類海龜，違反野生動物保育法。圖／海巡署南部分署第六岸巡隊
潛水李姓男子在海裡觸摸保育類海龜，違反野生動物保育法。圖／海巡署南部分署第六岸巡隊

暑假旅遊旺季，墾丁是浮潛熱門場域，海巡署第八巡防區指揮部昨接獲報案，在墾丁合界岸際海域有潛水客觸摸海龜，海龜屬保育類動物，嚴格禁止觸摸和干擾，南部分署第六岸巡隊追查找到當事人55歲李姓男子，違反野生動物保育法，函送屏東地檢署偵辦。

海巡署南部分署第六岸巡隊指出，昨21日中午接獲民眾提供影片循線過濾查訪，鎖定55歲李姓男潛水客，李男坦承確實在墾丁合界岸際從事潛水活動時有觸摸海龜行為，後續將李男依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

南部分署第六岸巡隊提醒，民眾從事水上活動，面對野生動物把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，違者依據野生動物保育法第18條規定可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金；民眾如有發現疑非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署118報案專線檢舉。

動物 海巡署 海龜

延伸閱讀

墾丁台26線小客車撞梅花鹿 墾管處：鹿數已逾生態承載量

影／海巡重兵持槍路檢…民眾敏感「出大事？」 海巡台東分署回應

海龜媽媽生蛋怕怕 來小琉球玩不要放煙火好嗎

今年暑假不一樣視角遊墾丁 雙層巴士帶你走訪屏東海岸線

相關新聞

影／墾丁潛水客違法觸摸海龜遭法辦 海巡提醒三不原則

暑假旅遊旺季，墾丁是浮潛熱門場域，海巡署第八巡防區指揮部昨接獲報案，在墾丁合界岸際海域有潛水客觸摸海龜，海龜屬保育類動物...

高雄10月「打狗祭」曝金曲歌王歌后卡司、破10萬人朝聖

高雄流行音樂中心自辦的「Takao Rock打狗祭」將於今年10月11至13日舉辦，今日中午已開賣各種預售票，並加碼公布...

服飾店開968元發票誤寫成968萬、苦尋顧客 國稅局提解方

高雄鳳山一間服飾店誤將988元的金額發票，開錯成「968萬」，店家事後發現已找不到該名顧客，無奈PO文希望對方將發票拿回...

凱米颱風外圍環流影響 琉球船班24、25日全天停駛

受到凱米颱風外圍環流影響，通往琉球的交通船航行，船公司今公告，24日星期三、25日星期四，全天停駛，26日視海況決定是否...

晴天淹水 適逢年度天文大潮、東港連兩天海水漫道路

中央氣象署預報7月20日到24日年度天文大潮，提醒沿海低窪地區因潮位上升出現積淹水情況，其中21、22日的潮位最高，東港...

星期評論／高雄氣爆10年 管線圖資仍缺 危機怎化解？

高雄10年前的石化管線外洩驚天一爆，奪走32人性命、321人受傷，迄今地上城市面貌早已縫合，輕軌建設成圓、台積電設廠帶動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。