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鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心今動土 明年10月完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長卓榮泰（左二）今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力。記者劉星君／攝影

行政院長卓榮泰今出席屏縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土，是全國首座以海洋漁業為主加工凍儲中心， 完工後可提供一年2000噸加工量能，提升國際競爭力，預計明年10月完工；屏東縣長周春米說，今年東港黑鮪魚捕撈大豐收，產值卻與去年差不多，就是因為缺少加工和凍儲，這項工程設置迫在眉睫，希望如期如質完成，有效調節市場供需。

卓榮泰今到屏東先視察屏東多層級樂活照顧中心，接著趕往鹽埔漁港出席冷鏈中心興建工程動土典禮。卓榮泰在兩場活動中致詞也宣布，同意明年軍公教加薪3%。卓榮泰說，政府能這麼做是因為國人共同努力，讓國家經濟成長率持續升高，估計今年達到3.94，但政府不是只做加薪，中央地方建設整體同步推動，東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心就提出4億4988萬元工程經費打造，交通部、農業部也已投入了6.6億的經費改善東港鹽埔漁港的設施。

周春米說， 屏東漁業發展分遠洋、沿近海漁撈，年產量值約99億元，其次是高經濟魚種的養殖漁業，年產量值約63億元，這也是屏東需冷鏈加工二大區塊，感謝中央支持，除東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心外，枋寮養殖漁業冷鏈加工廠也在細部規畫中。

周春米也以黑鮪魚季為例說明加工凍儲中心重要性，黑鮪魚季舉辦24年，今年黑鮪魚季湧60萬人次，去年黑鮪魚拍賣5782尾，每公斤平均拍賣價333元，今年拍賣6622尾，每公斤平均拍賣價290元，捕獲量雖多，產值卻相差不多，就是因為沒有冷鏈、沒有加工能平穩市場供需，漁民急著找倉儲及冷鏈，這項設施建置迫在眉睫。

卓榮泰說，東港鹽埔漁港是漁業、交通、觀光重要地方，行政院從林全院長、賴清德院長、蘇貞昌院長都曾來過這裡，對這個地方有共同計畫才能一步步推動，中央投入建設不只這個中心，近年來還完成深水港改善工程、國際認證櫻花蝦拍賣場，去年動工的卸魚場新建工程今年也會完成，逐步把這裡建設成更現代化、更多元、更科技的新漁港。

東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心包括水產加工區460坪、-25度C一般冷凍倉儲區（含出貨碼頭）240坪、-50度C超低溫倉儲區240坪，總經費4億4988萬元，預計2025年10月完工。冷鏈體系建置提供急速凍結庫、超低溫冷凍庫與一般冷凍庫提供鮪魚等南部地區水產品凍儲，同時保障屏東在地漁貨約2000公噸加工量能，讓黑鮪魚及其他水產品透過適當加工送往各市場通路，讓大家都可吃到產地直送的新鮮產品。

行政院長卓榮泰（中）今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（中）今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力，完工模擬圖。圖／屏東縣政府提供
行政院長卓榮泰今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力，完工模擬圖。圖／屏東縣政府提供
行政院長卓榮泰（左二）今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（左二）今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（中）今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（中）今主持屏東縣東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程動土， 未來完工後可提供一年2000公噸加工量能，提升國際競爭力。記者劉星君／攝影

東港 黑鮪魚

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