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復刻高雄六龜「木馬」 民間攜手官方尋山林記憶

中央社／ 高雄22日電

高雄六龜在地民間組織為尋回山林記憶，攜手高市客委會等單位復刻日治時期伐木業重要器具「木馬」並邀耆老講述文史，盼推文化遊程讓民眾一同感受六龜山林魅力。

高雄市荖濃溪環境藝術促進會今天發布新聞稿指出，高雄市六龜區日治時期伐木興盛，工人需負10多公斤重「木馬」上山，將木材拖至集散場，但大多既存木馬因年代久遠早已損毀，希望能製作復刻版「木馬」。

今年在林業及自然保育署屏東分署、國立屏東科技大學森林系及高雄市政府客家事務委員會協助下，19至21日在六龜區舉辦「尋回六龜的客家山林記憶－手工木馬工作坊」。

過程由甲級木工師傅指導學員們量尺寸、拿刨刀、鑽洞、榫接，彼此互相支援協助，製作數架復刻版木馬，並邀請當地2名耆老訴說當年山林故事及示範木馬工作樣貌。

促進會表示，工作坊由來自台南及高雄的10多名學員組成，其中2名來自國立旗山高級農工職業學校農場經營科學生，在科主任鼓勵下報名參加，眾人在炎夏中揮汗製作木馬。學員表示，從認識文化到實際製作，過程雖辛苦卻很值得。

促進會理事長林文智表示，早期六龜生活和山林密不可分，大多人會利用周遭植物製成日常生活用品，如曬衣架、掛勾等，因此老師也利用苦楝、茄苳、樟樹等六龜淺山附近常見樹種，帶領學員製作鳥笛、工藝等生活用品。

促進會表示，希望能推出文化遊程，讓民眾到六龜聆聽山林故事、體驗拖木馬與手作木工，深刻感受山林文化魅力。

六龜 高雄市

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