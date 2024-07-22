屏縣打造失智照顧教學示範園區 卓揆讚像兒童樂園

屏東縣打造全國第一座照顧失智者「多層級樂活照顧服務園區」，行政院卓榮泰院長今視察，他說，屏東縣長照產業是典範，足以引領台灣，對於園區結合研究、教育與社區共融的三位一體服務印象深刻，期盼未來成為國內失智照顧的教學示範園區。縣長周春米說，未來在中央支持下，帶著團隊發展更適切、有溫度的長照照顧政策。

行政院長卓榮泰今在屏東縣長周春米、行政院發言人陳世凱、衛福部政務次長林靜儀、佳恩長照社團法人執行長趙禹涵等陪同下，視察園區各樓層環境與設施，並與園區住民鼓勵互動，場面溫馨。

卓榮泰說，屏東縣在長照方面很用心，將貼心服務落實到每個角落，也是民眾滿意度非常高政策，今走進屏東多層級樂活照顧服務園區，整體色彩明亮、氣氛歡樂，如同兒童樂園般輕鬆自在。高齡化、少子化已是趨勢，各項重大福國利民法案須加速進行，讓民眾知道新政府更明確的施政方向與重大政策，持續走訪各地關心國家重大工程、各縣市長照、社區關懷據點等，走入第一線發現問題、解決問題。

縣長周春米表示，多層級樂活照顧服務園區經費總計約4億1500萬元，感謝衛福部前瞻計畫補助1億5460萬元經費，及屏東縣公彩基金與屏東縣議會的支持，讓縣府團隊可以推動全國第一處具備複合式照護及社區共融的服務園區，「高齡照護區」在空間設計上希望營造出「家」的氛圍，提供多項長照服務，同時規畫失智門診、共享食堂。「樂齡學習區」則透過運動休閒區搭配共融遊戲場，邀請社區民眾一起走入園區，打造全齡共融的處所。