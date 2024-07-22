墾丁潛客摸海龜 海巡追查送辦

海巡署昨天接獲民眾報案，有潛水客在墾丁合界岸際海域觸摸海龜，經追查鎖定1名男性潛水客，查證後已將這名男子依違反野生動物保育法函送屏東檢方偵辦。

國立海洋生物博物館助理研究員李宗賢提醒潛水民眾，檢舉影片中潛水客觸摸的是綠蠵龜，在墾丁合界岸際海域常見；觸摸行為若導致龜暴衝，可能會打到人或是潛水設備被卡住拖走，其實很危險。

海巡署南部分署第六岸巡隊新聞稿表示，第八巡防區指揮部昨接獲民眾報案，墾丁合界岸際海域有潛水客觸摸海龜，因海龜屬於保育類動物，嚴格禁止觸摸和干擾，第六岸巡隊追查當事人並依法送辦。

第六岸巡隊依民眾提供影片循線過濾查訪，鎖定1名男性潛水客，經查訪當事人到案，他坦承觸摸海龜，後續全案依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦。

第六岸巡隊呼籲，民眾從事水上活動時，面對野生動物應把握「不接觸、不干擾、不餵食」三不原則，違者依野生動物保育法第18條規定，可處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金；民眾發現疑非法騷擾海洋野生動物情形，可撥海巡118報案專線檢舉。