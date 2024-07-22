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東港鹽埔漁港冷鏈物流中心動土 可儲近千噸漁貨

中央社／ 屏東縣22日電

屏東東港鹽埔漁港冷鏈物流中心今天動土，預計明年10月完工，建成後可儲存960公噸冷凍漁貨，行政院長卓榮泰表示，冷鏈可確保未來在法令許可下，捕撈、供給更多黑鮪。

行政院長卓榮泰今天出席動土典禮致詞表示，東港鹽埔漁港是黑鮪魚母港，冷鏈物流中心就是為確保未來在法令限制許可下捕撈，也提供給民眾更多健康、美味、安全的黑鮪魚。行政院提出新台幣4.99億元工程預算作東港鹽埔漁港冷鏈物流中心，且交通部、農業部也重視整個東港漁港設施改善，包括這個中心在內，有6.6億元經費投入在東港漁港。

卓榮泰說，東港鹽埔漁港是漁業、交通、觀光重要據點，也是通往小琉球重要港口，有投入建設的迫切需要。在歷任行政院長推動才能促成今天的建設；去年開始的卸魚廠興建工程今年也會完成，一步步將東港漁港現代化。

農業部長陳駿季表示，屏東本身是重要捕撈、養殖生產基地，捕撈包含沿近海與遠洋漁業，農業部過去4年間投入19億元建設4區冷鏈物流中心，其中2個在屏東，包含東港以及枋寮，讓漁貨減少耗損，確保漁產品到貨品質；農業重視計畫生產，但是捕撈難以計畫，今年黑鮪魚況即是一例，透過冷鏈設施在產季好時凍存、淡季銷售，冷鏈物流中心肩負產銷調節功能。

屏東縣長周春米說，屏東漁業包含遠洋、近海捕撈及養殖，其中黑鮪魚產值1年近99億元，養殖漁業大約1年60億元，黑鮪魚今年捕捉超過6600尾，但是與去年捕捉5700多尾產值卻一樣，6月初大家都在找倉儲系統，冷鏈廠建置「迫在眉睫」。歷任行政院長林全、賴清德、蘇貞昌，到卓榮泰皆來關心過，是最多院長前來關心的屏東設施。除了冷鏈物流中心及卸魚廠，後續也將建置漁業署支持的製冰廠，地方會備妥自籌款。

農業部會中報告指出，東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心交通便利，2分鐘連接台17線、10分鐘可銜接國道10號；是首座以海洋漁業為主的超低溫凍儲加工，未來與以養殖為主的枋寮加工中心互為搭配，產季互為調節、穩定供貨；並以綠建築設計為基礎。

農業部說明，東港鹽埔漁港水產加工及冷鏈物流中心興建工程包含加工廠、冷凍倉庫、出貨碼頭等設備，建置完成後，將有助於產地端到消費端保持在適當冷鏈系統中，不僅減少耗損，生鮮保存期限變長、儲存量能也提高，未來將能「物盡其用、貨暢其流」，推動整體產業競爭力提升，增加漁民收入。

農業部提及，設計規劃處理分切工作的水產加工區有460坪，每日可處理3至5噸；-50度C超低溫倉儲區240坪，可儲存725公噸；-25度C一般冷凍倉儲區240坪，可儲存236公噸；預計工程期480天，明年10月19日可完工。

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