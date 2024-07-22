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高雄10月「打狗祭」曝金曲歌王歌后卡司、破10萬人朝聖

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄流行音樂中心「Takao Rock打狗祭」今年10月11至13日舉辦，今中午已開賣各種預售票，並公布首波金曲卡司，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮。圖／翻攝自打狗祭Instagram
高雄流行音樂中心「Takao Rock打狗祭」今年10月11至13日舉辦，今中午已開賣各種預售票，並公布首波金曲卡司，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮。圖／翻攝自打狗祭Instagram

高雄流行音樂中心自辦的「Takao Rock打狗祭」將於今年10月11至13日舉辦，今日中午已開賣各種預售票，並加碼公布首波金曲卡司，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮；去年已吸引10萬名歌迷朝聖，今年總舞台數將多達9座，預估有多達63組的國內外藝人、樂團、DJ演出。

邁入第4年的2024 Takao Rock打狗祭，去年首度參與台灣文化科技大會（TTXC），增加前夜祭及進駐店家特色音樂演出，今年TTXC以「生成 Generative」、「人工智慧AI」、「人類Mankind」、「進化Evolution」4面向組成主題G.A.M.E.，整合亞洲最大XR影展XR Dreamland、高雄電影節與Takao Rock打狗祭，展示文化科技多元面向。

高流執行長丁度嵐指出，打狗祭是高流自辦的音樂祭活動，以外星小怪獸為主視覺，寓意小怪獸們每年於打狗祭期間引領歌迷來到高流，今日公布第一波「金聲加持」卡司，包括HUSH、巴奈 Panai、持修、萬芳 Wan Fang與戴佩妮 Penny Tai共五位創作型歌手，萬芳 Wan Fang與戴佩妮 Penny Tai更是首度參與打狗祭演出。

高流表示，今年打狗祭除了原有的海風、海音、珊瑚、大庫及小庫五大主題舞台，特別在音浪塔大廳增設海膽舞台，加上預計與常駐店家共同加開三座合作舞台，今年總舞台數將達9座，預估有多達63組的國內外藝人、樂團、DJ參與演出，其中室內空間舞台數達三分之二，提供歌迷朋友更多舒適的觀賞空間。

高流指出，今中午12時起所有預售票種在OPENTIX售票系統啟售，前夜祭票價為800元、單日票1300元、雙日票2300元，另可購買單日票加前夜祭，票價1600元，全程參加的雙日票加前夜祭則為2600元，至於活動當日的現場單日票價則為1600元，建議歌迷朋友要把握時間提早預購享票價優惠。

高雄流行音樂中心「Takao Rock打狗祭」今年10月11至13日舉辦，今中午已開賣各種預售票，並公布首波金曲卡司，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮。圖／高雄市文化局提供
高雄流行音樂中心「Takao Rock打狗祭」今年10月11至13日舉辦，今中午已開賣各種預售票，並公布首波金曲卡司，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮。圖／高雄市文化局提供

票價 舞台 高雄流行音樂中心

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