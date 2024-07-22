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訪屏東失智照顧園區 卓榮泰：像兒童樂園是全台典範

中央社／ 屏東縣22日電

屏東縣府打造全台首座照顧失智者的「多層級樂活照顧服務園區」，行政院長卓榮泰今天視察並表示，整體明亮且色彩鮮明，就好像兒童樂園般，是全台典範。

卓榮泰今天在屏東縣長周春米、民進黨立委徐富癸及莊瑞雄等人陪同下，視察屏東縣多層級樂活照顧服務園區。

卓榮泰會中指出，依據統計，台灣到今年6月底，已經有439萬高齡人口，比例達18.76%，依世界衛生組織估計，2026年就會進入超高齡社會，不論是高齡社會或面對少子化，都是政府未來在提供各種公共服務上要正視的問題。

「整體明亮且色彩鮮明，就好像兒童樂園般」，卓榮泰表示，多層級樂活照顧服務園區設備新，藉由人員服務熱忱，持續維護這個充滿歡樂地方，會以屏東為例，盼全國各地視為典範，共同提升台灣長照整體進步。

周春米則表示，園區經過3年多努力，終於在今年4月11日正式啟用，後續也由長照處及營運團隊完善每個服務面向，實現長者生活在社區、在地安老目標。

長照處長陳桂敏說，屏東縣65歲以上老年人口有16萬2710人，推估失智人口近1萬3000人，目前有12家失智共同照護中心，37處失智社區服務據點及68間日間照顧中心，而多層級樂活照顧園區針對失智者合併失能情形的長輩，提供不同型態服務照顧。

多層級樂活照顧服務園區占地1.3公頃，斥資新台幣逾4.1億元，歷時3年完工，在今年4月11日正式啟用；園區結合研究、教育與社區等服務，設有運動休閒區、共融遊戲場、失智照護教研中心等。

卓榮泰 失智

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