服飾店開968元發票誤寫成968萬、苦尋顧客 國稅局提解方

高雄鳳山一間服飾店誤將988元的金額發票，開錯成「968萬」，店家事後發現已找不到該名顧客，無奈PO文希望對方將發票拿回並註銷；不過根據稅務違章案件減免處罰標準，店家在未經稽徵調查前，主動向國稅局申請更正及報備實際交易資料，就能依實際交易資料申報繳稅，但此違章事實一年內不能超過3次。

店家表示，當時是另名兼職的員工當天早上因為有許多客人，忙碌之下才將「968元」寫數字中文大寫時不慎寫錯欄位，將「玖陸捌」分別寫在「百十萬」上，將金額直接變成968萬，事後該員工在下午時告知其他正職員工，店家趕緊調閱監視器，希望找到該名拿到錯誤金額發票的顧客，但無奈認不出客人，最後只在臉書社團發文，希望對方將發票拿回註銷。

「當下看到開錯發票都快嚇死，晚上都睡不著！」店家表示，該名員工因為一時顧及太多客人，不慎寫錯欄位，目前已將由會計處理，會先到國稅局報備此事；根據店家提供的收據副本照片，品名為服飾，阿拉伯數字金額清楚寫著968，但下方的大寫欄位卻寫錯，在仟、佰、拾、元的欄位都被劃掉。

根據統一發票使用辦法第24條規定，營業人開立二聯式統一發票金額記載有誤，應收回該錯誤的發票收執聯並註明「作廢」字樣，黏貼於存根聯上，再按正確金額另行開立，如為電子發票，已列印的電子發票證明聯應收回註明「作廢」字樣，並均應於當期的統一發票明細表註明。

但若發生營業人不知消費者身分，而無法收回開立錯誤統一發票，國稅局表示，依稅務違章案件減免處罰標準第16條第3款規定，可在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動檢具申請書，敘明該張統一發票種類、字軌號碼、正確銷售額及存根聯影本等相關資料，向國稅局申請更正及報備實際交易資料，就可依實際交易資料申報繳稅，免予處罰。