快訊

拜登震撼退選！本周開盤前 五件國際事不可不知

麥當勞也出包！「菜怎麼咬不爛」 勁辣雞腿堡竟夾標籤紙

決定關鍵過程曝！拜登開家庭會議後拋退選震撼彈 賀錦麗最後一刻才知道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晴天淹水 適逢年度天文大潮、東港連兩天海水漫道路

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供

中央氣象署預報7月20日到24日年度天文大潮，提醒沿海低窪地區因潮位上升出現積淹水情況，其中21、22日的潮位最高，東港鎮地勢低窪道路今清晨又再度出現海水漫進道路情況，東港鎮東津里長在臉書發文提醒，今天22日又是滿潮日，再次淹漫馬路（水鄉澤國），似乎習以為常了，一樣叮嚀大家，行使積水路段小心慢行。

縣府水利處表示，7月天文大潮，7月20到24日，水位最高期間，水位1.2到1.27公尺不等，是潮汐最滿時候，提醒民眾做好因應措施，低窪地區，將物品移置。

水利處表示，因應7月天文大潮，7月19日發函給沿海各鄉鎮，請低窪地區注意因為潮汐影響產生易淹水情事。短期應變措施，發函公所提醒外，今年度也增購12台大型移動式抽水機，也在易淹水地區增設感測器，下水道增設相關水位監測器。

水利處表示，中期部分，去年東隆宮附近、大成路附近淹水，也爭取大成路與信義路閘門改善，東隆宮附近側溝與抽水設備的改善作業。長期部分，東港一排、牛埔溪匯流口道與漁港交界部分，預計辦理護岸整治加高。

水利處表示，7月20日到24日，水位最高期間，水位1.2到1.27公尺不等，潮汐最滿時候，要做好相關因應，低窪地區擺置物品移置。

天文潮是指，月球和太陽的引力造成的潮起潮落，而當月球、地球與太陽呈現一直線時，正是海水潮汐漲落最大的時候，通常發生在農曆初一（朔月）及農曆十五（滿月）前後兩三天。一年之中潮位最高的滿潮，稱為「年度大潮」，今年西南部沿海預計7月20到7月24日發生年度大潮，沿海低窪區在漲潮期間，需特別注意海水倒灌與局部淹水等狀況。

7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供
7月年度天文大潮影響，屏東縣東港鎮今天又再度出現海水漫淹道路情況，東港鎮大成路一帶出現漫淹滿路。圖／讀者提供

東港 淹水

延伸閱讀

高雄旗津進入夏天農曆大潮期 低窪地區一度積水

2地區飆37度！周二起風雨明顯 年度大潮沿海慎防淹水

年度天文大潮 屏東縣東港鎮海水漫進道路

TD05將成颱極可能影響台北市 另一警訊：適逢天文大潮

相關新聞

晴天淹水 適逢年度天文大潮、東港連兩天海水漫道路

中央氣象署預報7月20日到24日年度天文大潮，提醒沿海低窪地區因潮位上升出現積淹水情況，其中21、22日的潮位最高，東港...

凱米颱風外圍環流影響 琉球船班24、25日全天停駛

受到凱米颱風外圍環流影響，通往琉球的交通船航行，船公司今公告，24日星期三、25日星期四，全天停駛，26日視海況決定是否...

星期評論／高雄氣爆10年 管線圖資仍缺 危機怎化解？

高雄10年前的石化管線外洩驚天一爆，奪走32人性命、321人受傷，迄今地上城市面貌早已縫合，輕軌建設成圓、台積電設廠帶動...

因遺址推遲開發 鋐昇仁武廠動工

嘉義科學園區台積電建廠開挖日前發現遺址，無獨有偶，國內五金扣件領導品牌鋐昇實業斥資31億元興建高雄仁武廠昨動土，廠房附近...

高雄男售3500萬豪宅 鄰居掛紅布條「狂賀惡鄰喬遷之喜」原因曝光

高雄市蛋黃區1棟豪宅近日在大樓門口掛上顯眼的紅色布條，上頭寫「狂賀！惡鄰喬遷之喜」，原來是60多歲男子以3500萬售出5...

「高溫地獄」洗刷惡名！高雄捷運全面開冷氣 整年電費估增6200萬元

高雄捷運之前有「高溫地獄」之稱，不少人在網上PO文指出高捷月台沒有冷氣，簡直快要熱死。不過近日搭高捷的乘客發現月台涼爽不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。