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晴天淹水 適逢年度天文大潮、東港連兩天海水漫道路
中央氣象署預報7月20日到24日年度天文大潮，提醒沿海低窪地區因潮位上升出現積淹水情況，其中21、22日的潮位最高，東港鎮地勢低窪道路今清晨又再度出現海水漫進道路情況，東港鎮東津里長在臉書發文提醒，今天22日又是滿潮日，再次淹漫馬路（水鄉澤國），似乎習以為常了，一樣叮嚀大家，行使積水路段小心慢行。
縣府水利處表示，7月天文大潮，7月20到24日，水位最高期間，水位1.2到1.27公尺不等，是潮汐最滿時候，提醒民眾做好因應措施，低窪地區，將物品移置。
水利處表示，因應7月天文大潮，7月19日發函給沿海各鄉鎮，請低窪地區注意因為潮汐影響產生易淹水情事。短期應變措施，發函公所提醒外，今年度也增購12台大型移動式抽水機，也在易淹水地區增設感測器，下水道增設相關水位監測器。
水利處表示，中期部分，去年東隆宮附近、大成路附近淹水，也爭取大成路與信義路閘門改善，東隆宮附近側溝與抽水設備的改善作業。長期部分，東港一排、牛埔溪匯流口道與漁港交界部分，預計辦理護岸整治加高。
水利處表示，7月20日到24日，水位最高期間，水位1.2到1.27公尺不等，潮汐最滿時候，要做好相關因應，低窪地區擺置物品移置。
天文潮是指，月球和太陽的引力造成的潮起潮落，而當月球、地球與太陽呈現一直線時，正是海水潮汐漲落最大的時候，通常發生在農曆初一（朔月）及農曆十五（滿月）前後兩三天。一年之中潮位最高的滿潮，稱為「年度大潮」，今年西南部沿海預計7月20到7月24日發生年度大潮，沿海低窪區在漲潮期間，需特別注意海水倒灌與局部淹水等狀況。
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