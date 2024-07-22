因遺址推遲開發 鋐昇仁武廠動工

嘉義科學園區台積電建廠開挖日前發現遺址，無獨有偶，國內五金扣件領導品牌鋐昇實業斥資31億元興建高雄仁武廠昨動土，廠房附近發現疑似考古遺址，一度影響作業；高市經發局表示，鋐昇實業因遺址因素有推延，開發過程均與專業團隊密切配合，兼顧文化保存與開發需求。

高雄副市長李懷仁、鋐昇實業董事長黃文彬等人為鋐昇仁武新廠房祈福起鏟，預計2026年第2季量產，創造180億元產值，建立首條符合CCA（清潔競爭法）規範的5G智慧化低碳示範驗證產線，打造低碳5G AIoT的智慧製造基地，以利未來出口歐美國家。

黃文彬說，鋐昇以五金產品起家，建立自有品牌產品「PATTA」，行銷全球逾20個國家，響應政府台商回台投資，進駐仁武產業園區興建9200坪廠房，新廠產線智慧化，可創造近300個工作機會。

仁武園區工地內出現疑考古遺址，文化局說，去年委託成功大學進場分區搶救發掘，現已完成主要開發區域，並點交使用單位陸續設廠中。經發局長廖泰翔指出，鋐昇用地因遺址關係有部分拖延，市府會同廠商跟成大教授，建廠土地與公共道路等規畫均在先期做足準備。