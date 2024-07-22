星期評論／高雄氣爆10年 管線圖資仍缺 危機怎化解？

高雄10年前的石化管線外洩驚天一爆，奪走32人性命、321人受傷，迄今地上城市面貌早已縫合，輕軌建設成圓、台積電設廠帶動房市衝高，都市發展欣欣向榮之際，地面下900多公里長石化管線依然共存，然而近年管線滲漏事故，在在凸顯地下圖資未完備，氣爆事件月底屆滿10周年之際，看不見的管線危機全然解除了嗎？

高雄是工業重鎮，地底管線平日輸送易燃、有毒化學物質，撐起石化產業榮景，近30年來卻發生2次重大氣爆，留下慘痛印記。「第1爆」1997年9月13日發生在鎮興橋附近，造成11死、17傷，燒毀23戶民宅，追究原因是汰換管線時未按標準作業流程肇禍。

不料事隔17年，噩夢重演，2014年7月31日深夜苓雅與前鎮區交界疑似瓦斯外洩，最後連環爆炸奪走32條人命，321人受傷，肇因是丙烯外洩引爆。兩起重大事故都指向人為疏失，高雄氣爆案迄今10年官司還未全了。

管線事故起因包括腐蝕洩漏、外力破壞、設備失效、操作疏失等，猶如地底未爆彈，何時引爆只有天知，防患之道除斷然調整產業結構，只能不斷檢測、汰換、防漏，落實管理，才有機會減少損失。

高雄氣爆2周年前夕，高市府成立管線安全辦公室（OPS），啟動3D地下管線圖資計畫，卻因檢測裝備不足，被2名員工打臉形同虛設，留下劣跡。政府面對工安事故的教訓若只虛應故事，人民氣爆陰影如何消弭？

高雄目前尚有71條石化管線布於14個行政區，縱貫高雄仁大、臨海、林園等工業區。環團曾批，市府防災資訊未確切下達，市民連最基本的自保之道都無所悉；而高雄除石化管線外，天然氣、電信電線和高壓水管也滿布風險，曾有多起管線滲漏造成的天坑事故，工程人員即面臨圖資不明，無從迅速處置的窘況。

高市府宣稱，管線安全辦公室24小時監控，亦建立3D圖資，能快速掌握管線位置資訊並偵測，未來工業管線總長度也預計減少111公里，減少35萬潛在受影響人數。氣爆儼然是高雄人安居樂業的最大隱患，施政一向強調「緊緊緊」的陳其邁團隊，對地下管線維運務必「盯緊緊」，而非每到氣爆周年各方檢視的節骨眼才拿出來虛應。