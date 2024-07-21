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高雄男售3500萬豪宅 鄰居掛紅布條「狂賀惡鄰喬遷之喜」原因曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄60多歲男子以3500萬售出高雄市區所住的豪宅，因其惡鄰行徑，住戶得知他搬離，在大樓門口懸掛「狂賀惡鄰喬遷之喜」的布條。圖／讀者提供
高雄60多歲男子以3500萬售出高雄市區所住的豪宅，因其惡鄰行徑，住戶得知他搬離，在大樓門口懸掛「狂賀惡鄰喬遷之喜」的布條。圖／讀者提供

高雄市蛋黃區1棟豪宅近日在大樓門口掛上顯眼的紅色布條，上頭寫「狂賀！惡鄰喬遷之喜」，原來是60多歲男子以3500萬售出50坪套房豪宅，因男子是鄰居眼中出了名的惡鄰居，住當地10年間幾乎和每戶住戶都有過節，不僅出口成髒，還在電梯、牆壁亂貼罵人指條、製造噪音，男子售屋搬家後，讓鄰居雀躍不已，成了「千金買房，萬金買鄰」最佳版本。

據了解，這棟位於高雄市區精華地段的大樓豪宅，擁有輕軌地利之便，大樓高處可仰望高雄港灣，60餘歲的男子在當地大樓住了約10年之久；有住戶抱怨，男子居住期間常惹事生非，和鄰居相處不睦，不僅在電梯或牆壁會亂貼辱罵的紙張，還撕毀管委會張貼的公告。

有鄰居表示，男子常在晚上製造噪音，鄰居出言告誡，男子常以三字經問候，若發現有人撕掉他張貼的紙張，不管三七二十一會告對方毀損罪，搞得整棟大樓住戶雞犬不寧。

日前，男子突然將50坪套房以3500萬元售出，全大樓的住戶得知男子成功售屋搬走後，忍不住拍手叫好，為了慶祝他搬離，因此在大樓門口掛上紅布條，狂賀惡鄰終於搬離此處；還有住戶直呼「好事當然值得慶祝」、「終於解脫了」。

住戶 套房 鄰居

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