「高溫地獄」洗刷惡名！高雄捷運全面開冷氣 整年電費估增6200萬元

高雄捷運之前有「高溫地獄」之稱，不少人在網上PO文指出高捷月台沒有冷氣，簡直快要熱死。不過近日搭高捷的乘客發現月台涼爽不少，原來高捷從6月底開始在大小車站月台都開冷氣，洗刷地獄車站的惡名，也因此預估一整年電費將增加6200萬元。

高雄捷運是全台唯一的民營捷運公司，營運上盈虧特別要「錙銖必較」。之前為了節省冷氣電費，小站只在尖峰時段（上午6時30分至8時30分、下午16時30分至18時30分）開冷氣，僅R10美麗島站、R11高雄車站、R16左營站等大站全日有冷氣。

不過太過節省的結果就是乘客抱怨連連，高捷被稱為「高溫地獄」，也有網友戲稱高雄為「暖市」，有「暖男市長」外連捷運都是暖的。高捷公司因此從6月20日起，下午尖峰時段提早一小時開啟空調，但仍擋不住民怨不斷。

高捷因此於6月30日起，地下車站不管大小站，月台層全日開冷氣，溫度設定在26度。網路上一片歡欣鼓舞，網友開心表示，「天啊，沒想到會有這一天」、「講了這麼久終於肯改了」、「希望不是曇花一現」、「大大提高搭乘意願」。

不過全面開冷氣代價就是電費高漲，高捷預估今年半年將增加4000萬元電費，明年一整年將增加6200萬元電費。