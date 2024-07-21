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28天航行近2000公里 光腳號、阿莫號今駛進高雄港

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」2艘帆船「光腳號」及「阿莫號」今天進入高雄港，53名大小帆手在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場登岸，國家海洋研究院舉辦接待茶會。記者潘奕言／攝影
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」2艘帆船「光腳號」及「阿莫號」今天進入高雄港，53名大小帆手在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場登岸，國家海洋研究院舉辦接待茶會。記者潘奕言／攝影

「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」2艘帆船「光腳號」及「阿莫號」今天進入高雄港，船上由4所國小師生組成的53名大小帆手，在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場登岸，國家海洋研究院特地舉辦接待茶會鼓勵及慰勞帆手們，接著兩艘帆船將駛往小琉球

這個活動從7月5日到8月1日，全程28天，從蘇澳港出發，以逆時鐘跳島環繞台灣航行，全程共約1047浬（1939公里），中途規畫停靠20個港口，包括大小金門、東引、南竿、望安、七美、小琉球、蘭嶼、綠島等大小離島，有全台36校460名師生輪流分段加入行程，一覽台灣海洋之美。

今日行程從台南安平港出發前往小琉球，中途短暫訪問高雄港，船上有宜蘭岳明國中小、台南西門實小、高雄汕尾國小、舊城國小4校師生共53名帆手，國家海洋研究院特地舉辦接待茶會，讓帆手們休息飲食，補充體力。

航行過程中，國海院也派出5名科學家分段攜帶各式儀器上船，與帆手們一起進行溫鹽剖面探測、漂流浮標布放、近岸水域的海洋弧菌檢測等科學探測，同時進行船隻航程即時追蹤及調查成果，帆手們也在4處進行陸地課程。

國海院長陳建宏指出，18、19世紀的庫克船長領航奮進號發現南極洲，達爾文領軍小獵犬號經6年航行探險提出《物種原始》，今天的小小科學家，明日將成為另一個庫克、達爾文。

國海院目前正在推動建造3艘科研調查船，及國家船模實驗室，厚植我國海洋在航海及海洋科學上的實力及影響力，期許這群對海洋充滿熱情的孩子們長大後，能加入海洋研究行列，一起探索海洋，他笑說「一定幫忙寫推薦信」。

汕尾國小校長曾博建說，船上工作由所有小朋友一起分工合作，很感謝國海院給學生這個機會，是很難得的學習旅程。岳明國中小五年李姿磊說，一路上有船長教導怎麼開帆船，海上也有看到海豚，在望安時有浮潛，海龜爸爸也來教海龜的知識，不只遊玩同時也有做科學調查，是趟很豐富的行程。

「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」2艘帆船「光腳號」及「阿莫號」今天進入高雄港，53名大小帆手在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場登岸，國家海洋研究院舉辦接待茶會。記者潘奕言／攝影
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」2艘帆船「光腳號」及「阿莫號」今天進入高雄港，53名大小帆手在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場登岸，國家海洋研究院舉辦接待茶會。記者潘奕言／攝影
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」，汕尾國小學生擔任光腳號單體重帆小琉球航段。圖／汕尾國小提供
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」，汕尾國小學生擔任光腳號單體重帆小琉球航段。圖／汕尾國小提供
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」2艘帆船「光腳號」及「阿莫號」今天進入高雄港，53名大小帆手在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場登岸，高雄市汕尾國小師生開心合影。記者潘奕言／攝影
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」2艘帆船「光腳號」及「阿莫號」今天進入高雄港，53名大小帆手在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場登岸，高雄市汕尾國小師生開心合影。記者潘奕言／攝影
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」，汕尾國小學生擔任光腳號單體重帆小琉球航段。圖／汕尾國小提供
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」，汕尾國小學生擔任光腳號單體重帆小琉球航段。圖／汕尾國小提供
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」2艘帆船「光腳號」及「阿莫號」今天進入高雄港，53名大小帆手在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場登岸，國家海洋研究院舉辦接待茶會。記者潘奕言／攝影
「2024攜手共創航向蔚藍帆船繞島活動」2艘帆船「光腳號」及「阿莫號」今天進入高雄港，53名大小帆手在高雄流行音樂中心珊瑚礁群戶外廣場登岸，國家海洋研究院舉辦接待茶會。記者潘奕言／攝影

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