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高雄旗津進入夏天農曆大潮期 低窪地區一度積水

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
每年6至8月，旗津逢農曆15至18日常有大潮發生，今早渡船頭一度積水。圖／高市水利局提供
每年6至8月，旗津逢農曆15至18日常有大潮發生，今早渡船頭一度積水。圖／高市水利局提供

高雄旗津夏天常遭遇年度大潮海水倒灌困擾，今天是農曆6月16日，今晨6至8點左右，低窪區域又出現道路積水。水利局指出，工作人員日前已在低漥處堆置沙包，並增設移動式抽水機，潮位下降後積水很快消退；國土管理署核定經費5700萬元，防潮閘門及抽水機等設備已發包動工，預計今年底完工。

旗津在農曆6至8月的15日至18日常有大潮發生，沒下雨也可能因海水倒灌，導致路面積水無法通行。大關路30巷、廟前路、發祥街、南汕巷、上竹漁港及中洲漁港等地勢相對低窪，住戶一到夏天就煩惱，擔心住家電器及家具泡水。

今早大潮來襲，渡船頭、大關路等低窪地區出現道路積水。水利局表示，防潮閘門等項工程年底完工，水利局擬定短期因應方案，7月19日夜間在低漥處堆置沙包阻擋回流水路，並增設移動式抽水機，所以積水很快消退。

水利局說明，廟前路、大關路30巷、發祥街、慶富造船廠旁及上竹漁港等地區設置防潮閘門及抽水機等設備，今年7月已開工，預計今年12月完工，另配合海堤加高工程，將大幅改善大潮積水的影響情形。

每年6至8月，旗津逢農曆15至18日常有大潮發生，水利局在發祥街配置抽水機應變。圖／高市水利局提供
每年6至8月，旗津逢農曆15至18日常有大潮發生，水利局在發祥街配置抽水機應變。圖／高市水利局提供
進入夏天大潮期，今早旗津的低窪地區又因海水倒灌發生積水，所幸海水很快就消退。圖／高市水利局提供
進入夏天大潮期，今早旗津的低窪地區又因海水倒灌發生積水，所幸海水很快就消退。圖／高市水利局提供

住戶 慶富 水利局

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