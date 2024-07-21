高雄旗津進入夏天農曆大潮期 低窪地區一度積水

高雄旗津夏天常遭遇年度大潮海水倒灌困擾，今天是農曆6月16日，今晨6至8點左右，低窪區域又出現道路積水。水利局指出，工作人員日前已在低漥處堆置沙包，並增設移動式抽水機，潮位下降後積水很快消退；國土管理署核定經費5700萬元，防潮閘門及抽水機等設備已發包動工，預計今年底完工。

旗津在農曆6至8月的15日至18日常有大潮發生，沒下雨也可能因海水倒灌，導致路面積水無法通行。大關路30巷、廟前路、發祥街、南汕巷、上竹漁港及中洲漁港等地勢相對低窪，住戶一到夏天就煩惱，擔心住家電器及家具泡水。

今早大潮來襲，渡船頭、大關路等低窪地區出現道路積水。水利局表示，防潮閘門等項工程年底完工，水利局擬定短期因應方案，7月19日夜間在低漥處堆置沙包阻擋回流水路，並增設移動式抽水機，所以積水很快消退。