台積電進駐高雄楠梓爆火 市府整建火車站周邊人行道
楠梓區因台積電進駐成為高雄最熱門的區域，楠梓火車站是重要的交通樞鈕，為了提升旅運與民生往來品質，市府工務局道路養護工程處針對車站周邊人行道進行改善，採用混凝土粉光刷毛搭配切割裝飾縫，翻新原有破損不平的老舊磚鋪面，打造友善的人行環境。
道工處表示，楠梓火車站是周邊地區的運輸門戶，鄰近工業區、加工出口區、高雄科技大學、高雄都會公園等。其中建楠路及楠梓新路上各式餐飲及店家林立，還有傳統夜市，不只是車站聯外主要道路，也是居民食衣住行的生活商圈。
道工處已陸續整新楠梓新路東側（建楠路至楠梓區公所）、建楠路（全線）人行道；楠梓新路西側（建楠路至惠民捷道）人行道改善已於6月底進場施做。工程同時打除違規私設斜坡道，並改善人行道臨接機慢車道路面，提供搭車轉乘與商圈購物通行的舒適環境。
道工處表示，混凝土粉光刷毛搭配切割裝飾縫，優點是平整耐用且施作迅速、易維護。施工改善期間會於現場設置交通維持系統，引導車輛及行人通行，請駕駛車輛行經施工路段時，多加留意施工警示標誌並減速慢行。
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