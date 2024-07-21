高雄黨代表全國最多 4連霸立委邱志偉搶攻中常委席次

民進黨今天召開全國黨代表大會暨改選中常委，高雄106名黨代表居全國之冠，立委邱志偉及議員湯詠瑜、鄭孟洳、鄭光峰等5人角逐中執委，新系推邱志偉爭取中常委，另爭取下屆市長提名的新系現任中評會主委賴瑞隆繼續爭取中評委。高市黨部主委黃文益表示，中央黨職涉及跨縣市的派系合縱聯盟，派系彼此有合作空間，跟下屆市長提名沒有直接關聯性。

民進黨中執委應選30席、39人登記，高雄共有立委邱志偉（新），以及議員湯詠瑜（友新）、張慈馨（友新）、鄭孟洳（湧）、鄭光峰（湧）登記參選，新系將全力護航邱志偉角逐中常委，湧言會則可能與外縣市結盟配票；中評委應選11席、16人登記，新系立委賴瑞隆及湧言會議員李雨庭及前議員蔡昌達3人參選。

現任立委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩及許智傑均表態參選下屆市長，林岱樺代表正國會，賴瑞隆及許智傑都是新系，邱議瑩強調沒有任何派系，湧言會目前沒有人選浮出。這次中央黨職改選，各派系檯面下合縱連橫，聞不到煙硝味。

綠營分析，中常委才會權力核心，在縣市首長提名作業時具備話語權，不過一席中常委必須要有三席中執委支持，等於60張黨代表票才產生一席，因為票數一定會有餘數，所以派系之間有合作空間，通常投票之前才會知道支持對象。

新系人士說，為栽培派系新世代，這次推出年僅32歲、最年輕候選人張慈馨出馬角逐中執委，張的父親是資深議員張勝富；過去高雄票數都用來支援中北部人選角逐中常委，這次邱志偉沒有要選市長，又是在產業界著力很深的資深優秀民代，期待順利出線，納入南部聲音。

黨部主委黃文益指出，六都市長候選人的提名權都在黨主席身上，中常委只有建議權，初選是民進黨行之有年的制度，除非是艱困選區或重大事件發生才由主席徵召、中常會授權，未來高雄市長提名人選原則上還是會透過初選產生。