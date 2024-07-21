高雄演唱會經濟爆發 卻錯失粉絲經濟

高雄近年演唱會經濟大爆發，吸引不少外國客來台，但民代發現，市府未順勢推出偶像足跡旅遊路線，或結合旅宿業推套裝行程、捷運套票，拉長粉絲停留高雄時間，以致追星效應無法擴大為經濟產值，錯失「粉絲經濟」。學者建議市府將演唱會視為大型節慶，提出主題性行銷，可延長周邊經濟效益。

高雄市經發局表示，去年高雄共辦117場演唱會，吸引近139萬人次前來，依財政部統計，去年高雄住宿餐飲銷售額高達929億元，突破歷史新高，估算平均1間國際飯店開業，至少每年可增加地方稅收4000萬元。

不過議員鄭孟洳發現，國際巨星紅髮艾德來高雄開唱，造訪的火鍋店意外暴紅，引起歌迷朝聖；Coldplay造訪佛光山、蓮池潭影片，流量高達1000萬人次。政治人物、市府影片很難達到如此高的瀏覽量，觀光局、新聞局應藉此機會規畫「偶像足跡」旅遊路線或推明星拍攝行程一日遊、印製偶像地圖，或仿日本東京巨蛋飯店，在房間裝設音響、投影幕和明星周邊商品，讓粉絲住宿也能感受偶像表演魅力。

她說，日、韓著重發展粉絲經濟，會結合明星照片推出交通套票，在車廂內打造偶像氛圍；高雄若也能在輕軌、捷運車廂裝飾，應能增加粉絲搭乘意願，拉長停留高雄時間。樹科大行銷管理系老師黃慶源說，市府不只把要歌手引入高雄，更可規畫配套方案，延長行銷效益，相關活動也可進一步納入屏東、台南，一起活絡南部觀光。