世運主場館開唱 停車場管制惹怨

世運主場館近年頻辦大咖演唱會，帶動高雄演唱會經濟，今年至今已創造逾23億元產值，但主場館地下停車場在非活動期間閒置，鄰近光輝、莒光、和昌3里則因長期停車空間不足傷神，居民爭取租用部分停車格位，盼一舉兩得，但活動期間卻遭管制進出，徒增不便。運動發展局表示，廠商正調查住戶需求，將視結果調整因應。

世運主場館鄰近居民因社區停車位長期不足，向主場館爭取租用至少一半的停車空間，高雄市政府今年2月決標，規畫166格車位出租，光輝、莒光、和昌3個里住戶月租金訂2000元，身心障礙民眾1250元、一般民眾2500元。

不過光輝里長傅琪隆說，市府原承諾出租300格，結果卻僅給166格，3個里根本不夠分，租金也比鄰近公有停車場貴；此外主場館辦大型活動時，停車格租用戶就被限制進出，相當不便，市府應有備用車格等配套。

市議員陳玫娟表示，鄰近3里停車空間長期不足，但世運主場館除賽事時間外，其他時間空著餵蚊子，去年運發局上網公告流標，這次好不容易標出去，每個里約可分配50格，里民希望收費能更便宜些。

運發局長侯尊堯表示，主場館內部通道、出入口四通八達，演唱會活動期間，市府會協助廠商做好社區停車戶、入場閱聽眾的阻隔，「否則停了車不用買票，直接上樓就能看演唱會」。此案已進行問券調查，預計7月25日截止，開放格數或收費標準會視結果而定。關於停車限制的問題，考量演唱會當日人潮多，車輛進出困難，傾向不開放停車，但場布天數應該可以放寬。