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數量持續增加…澎湖箱網養殖魚大量暴斃疑跟1現象有關 水試所採樣調查
澎湖西嶼箱網養殖的海鱺與鰻魚等近日相繼大量暴斃，且數量還在增加，水產試驗所澎湖漁業生物研究中心派員前往採樣，調查死因。
澎湖持續高溫，海水溫度也跟著上升1到2度，近日澎湖馬公鎖港、烏崁、西嶼等海域出現大批水母，連南方的望安與七美等海域也都出現水母蹤跡，影響民眾海上活動。
澎湖西嶼竹灣、二崁與小門等海域的箱網養殖區，近日發生大量養殖的海鱺魚與鰻魚等暴斃，各箱網養殖場死亡的海鱺，約有500至3000尾間，業者在烈日下忍痛打撈魚屍，以減少損失，懷疑與海域最近出現大量的水母，隨著浪潮漂游至箱網內，遭養殖的海鱺魚和鰻魚吞食有關。
水試所澎湖漁業生物研究中心在接獲通報後，緊急派員前往現場採樣，並帶回水質與魚屍進行檢驗，了解死因。
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