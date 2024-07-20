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旗津風箏節登場！大型「高雄熊氣球」升空 2周活動曝光

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
今日活動起跑現場，有大型「高雄熊」氣球升空，市長陳其邁表示，旗津擁有沙灘海景，邀請各地遊客參加旗津最有看頭的風箏節活動。記者宋原彰／攝影
今日活動起跑現場，有大型「高雄熊」氣球升空，市長陳其邁表示，旗津擁有沙灘海景，邀請各地遊客參加旗津最有看頭的風箏節活動。記者宋原彰／攝影

2024高雄旗津風箏節今日起跑、為期2周，將規劃「海洋派對」及「旗津玩很大」2主題，集結各式海洋生物主題大型風箏，將黃色小鴨展演期的黃色球池變成戲水球池，並設置多座大型氣墊水樂園，晚間有夜間風箏展演和佛光山的祥龍燈；市府提醒活動期間週六日11時至19時，將管制一般遊客騎乘的燃油機車，建議轉乘渡輪步行前往。

今日活動起跑現場，有大型「高雄熊」氣球升空，市長陳其邁表示，旗津擁有沙灘海景，邀請各地遊客參加旗津最有看頭的風箏節活動，也歡迎民眾相偕親朋好友，搭乘輕軌、乘坐渡輪，前來旗津慢活暢玩，夏日高溫炎熱，他不忘提醒遊客做好防曬、隨時補充水分，好好享受旗津浪漫奔放的風情。

今年風箏節規劃2週不同主題「海洋派對」及「旗津玩很大」，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏，讓旗津天空變成夢幻水世界。此外，黃色小鴨展演期間最受歡迎的黃色球池也變身黃色戲水球池，每天晚間還有夜間風箏展演，佛光山的祥龍燈也在首周現身旗津夜空。

觀光局指出，旗津風箏節續規劃不同主題的風箏展演及各種有趣周邊活動，加上開放至晚上8點的大型氣墊水樂園，是全台唯一從早玩到晚的風箏節活動；還有彩繪風箏DIY、可愛造型拍拍樂、一起來拉風－巨型風箏體驗等周邊活動；晚上六點到八點加碼夜光風箏展演、週日晚上六點到七點三十分則有火舞表演。

活動期間渡輪班次加密，週六日11時至19時將管制一般遊客騎乘的燃油機車（旗津居民、電動機車及自行車除外）。此外，旗津區內也有安排定點接駁服務，參加活動的民眾請多利用大眾運輸，避免交通壅塞，並視屆時車流狀況實施四階段交通管制。

旗津風箏節續規劃不同主題的風箏展演及各種有趣周邊活動，加上開放至晚上8點的大型氣墊水樂園，是全台唯一從早玩到晚的風箏節活動。圖／高雄市新聞局提供
旗津風箏節續規劃不同主題的風箏展演及各種有趣周邊活動，加上開放至晚上8點的大型氣墊水樂園，是全台唯一從早玩到晚的風箏節活動。圖／高雄市新聞局提供
今年風箏節規劃2週不同主題「海洋派對」及「旗津玩很大」，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏，讓旗津天空變成夢幻水世界。記者宋原彰／攝影
今年風箏節規劃2週不同主題「海洋派對」及「旗津玩很大」，集結鯨魚、大章魚、海龜等多元海洋生物及各式主題風箏，讓旗津天空變成夢幻水世界。記者宋原彰／攝影
2024高雄旗津風箏節今日開幕，將規劃「海洋派對」及「旗津玩很大」2主題，集結各式海洋生物主題大型風箏。記者宋原彰／攝影
2024高雄旗津風箏節今日開幕，將規劃「海洋派對」及「旗津玩很大」2主題，集結各式海洋生物主題大型風箏。記者宋原彰／攝影

輕軌 防曬 陳其邁 風箏節 黃色小鴨

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