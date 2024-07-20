高鐵延伸屏東路線出現AB兩案 屏東縣長喊話：趕快定案就是好案

交通部長李孟諺今天參加台鐵屏東潮州機廠2期工程動土典禮，他說，潮州機廠完工後將是全台規模最大且設備最先進的機廠，也是全國唯一開放參觀的火車維修車廠，未來開放達8公頃；另高鐵延伸屏東目前進入綜合規畫階段，但路線未定，縣長周春米致詞時特別向交通部喊話，「不管A案還是B案，趕快定案就是好案」。

台灣鐵路公司董事長杜微說，台鐵今年1月改組半年多來，營業額較去年同期成長11%，新購置的EMU900型通勤電聯車520輛及EMU3000型城際電聯車600輛，於4年前起陸續交車營運中，在評估車輛維修的需求，既有富岡和花蓮機廠檢修容量已滿載，為新購電聯車3、4級檢需求，斥資121.48億元於潮州機場北側新建2期機場。

他說，2期機場會有綜合工場、電聯車工場、整備噴漆工場等工項，並導入現代化檢修設備與技術，潮州機廠將躍身為台鐵公司南部地區車輛檢修中心，未來規畫開放參觀，另外，潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」，今天也新加入R38柴電機車及台鐵噸數最小的38噸救險吊車等文物展示，目前累計參觀人次65萬人，可望在年底破百萬。

縣長周春米說，維修機廠是台鐵運行服務不可或缺的重要後勤，樂見透過機廠建置帶動地方鐵道產業，包含觀光、人才培育及增加就業機會；屏東縣民期待馬上動工的工程不僅是潮州機廠，接著還有已到二階環評階段的高雄屏東第二快速公路，重中之重的高鐵延伸屏東，「不管A案還是B案，趕快定案就是好案」，尊重交通部規畫立場，無論哪項方案，請審慎規劃、加速辦理，盡速定案。