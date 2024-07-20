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恆春搶孤設施違反文資法被令遷移 恆春鎮長：爭取縮小量體續留原址
農曆7月中元搶孤形成「北頭城、南恆春」分庭抗禮態勢，早宜蘭半個月開賽的恆春豎孤棚（搶孤）去年遇颱風停辦，今年參賽隊伍由往年32隊減至15隊，冠軍和老牌勁旅都未缺席，宜蘭循例派2隊南下「踢館」，競逐35萬元冠軍獎金；另文化部文資局以東門廣場的棚柱距古城不到4公尺、違反文資法要求賽後遷移，公所將爭取縮小孤棚量體留在原址。
恆春搶孤民俗競技已有百餘年歷史，早期城內富裕人家，中元普度後將祭品施捨貧寒人家，因爭搶常發生鬥毆或踩傷，後改以攀爬牛油柱取得孤棚祭品，3年一科，由恆春土地公廟爐主輪辦，日治時期被禁，1973年復辦；傳統是4根柱，29年前鎮公所承辦並每年舉辦，前鎮長葉明順為擴大參與和並結合觀光，17年前由4支棚柱增至36支，中央4柱留給「好兄弟」，攀爬棚柱的閩南語「豎」，音譯為「豎孤棚」，延用至今。
恆春古城是國定古蹟，文化部去年以棚柱設施距古城不到4公尺、違反文化資產保存法要求賽後遷移，鎮公所另覓場地無著，又遇颱風停辦，棚柱設施一直未遷移，文資局要求今年搶孤活動結束一定要遷，東門城外搶孤可能將是最後一次；今年參賽隊伍減至15隊，前年冠軍隊尋求衛冕，老牌隊伍滿州體育會、海牛、大光都組隊，每年都組隊南下交流的宜蘭也派出2隊，可看性未減。
對於文化部要求棚柱設施賽後遷移，恆春鎮長尤史經說，恆春搶孤不僅是年度地方觀光盛事，更是恆春古城文化重要一環，起源地位於恆春土地公廟旁，本想回到起源地，但周邊地主不同意租地作罷；拆遷將面臨棚柱設備何處擺放問題，鎮內也無其他適合舉辦的地點，將向文部爭取以縮小孤棚量體方式留在原址，成為文化觀光景點，縮小方式將撤除最外圍的棚柱，距離即可超過4公尺，再請結構工程技師評估棚架整體的安全性。
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