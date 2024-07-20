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澎湖3起意外 醫療專機緊急後送

中央社／ 澎湖縣20日電

澎湖意外頻傳，單單今天在10小時內，凌天航空駐地醫療直升機先後執行3起後送醫療任務，所幸都順利完成緊急後送任務。

澎湖縣衛生局表示，今天3起緊急醫療後送，其中馬公43歲女子與望安78歲老翁，分別在家中不慎暈倒或摔倒，導致蜘蛛網膜下腔出血與腦震盪。分別清晨4時30分與6時30分，醫療專機從三總澎湖分院與望安衛生所，分別後送台南奇美醫院與三總澎湖分院作進一步醫治。

今天中午望安衛生所通報84歲長者因急性心肌梗塞病發，緊急申請救護直升機，從望安直接轉送至高雄醫學大學附設中和紀念醫院急救。

澎湖駐地的凌天航空醫療直升機，7月至今短短20天，已執行11次緊急後送醫療任務；其中今天為止更創「單日執行3次緊急後送醫療」紀錄。

澎湖縣 直升機 衛生所

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