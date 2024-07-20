金門海上長泳習山湖海灣登場 上千泳士下水挑戰成功

金門海上長泳今天上午在烈嶼鄉習山湖海灣熱鬧登場，共有1200名海內外泳士齊聚，大家穿戴五顏六色的泳裝與泳帽下水，將海面妝點得熱鬧繽紛，襯托出習山湖海天一色的美麗景致，大家也相約明年見。

今天一早習山湖就擠滿參加者，大家都提早到場暖身，順便駐足欣賞周邊海灣的美景，上午7點30分舉行開幕式，8點許接著由金門縣副縣長李文良、縣市體育會聯合總會會長鄭錦州、中華成人泳協總會長林添進、 金門縣議員洪成發、許大鴻、吳佩雯，金門體育會唐麗輝理事長烈嶼鄉鄉長洪若珊等人鳴槍後，泳士們一起衝向大海。

李文良表示，看到這麼熱的天氣，大家都聚集在此參與活動，相當感動，他說，這場活動不僅旨在推廣游泳運動，更希望透過海上長泳的形式，激勵人們對於水域活動的熱情，並推廣健康旅遊的概念。他說，此次競賽組和休閒組各有不同的泳程設計，以迎合不同參與者的需求與水平，營造一個多元且包容的運動環境。

洪若珊在致詞時也表示，非常感謝縣府在烈嶼鄉舉辦如此大型的活動，充分促進地方的觀光，也希望縣府日後能在烈嶼鄉多舉辦活動，促進烈嶼的經濟發展。

不少泳者都說，習山湖的場地很好，游起來很舒服，風景也很宜人，下次還會來參加。

為了表揚長期支持海泳活動的泳友們，金門縣政府特別設立多項獎勵措施，包括曾參與12次以上泳渡活動的選手也獲得特別獎項，同時，夫婦二人合計年齡達120歲以上者也獲得專屬的攝影合影和紀念證書。因應近年盛行的海域活動，現場更安排獨木舟以及SUP活動，讓所有參加者們，除了下水游泳之外還能感受乘風破浪與在海上隨風漂流的體驗，不少人搶著嘗鮮。