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影／拚選巿長...今到許智傑本命區掃街 賴瑞隆：總是要選一個點出發

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
立委賴瑞隆今天上午到鳳山區的「兵仔市」掃街拜票。記者王勇超／攝影
立委賴瑞隆今天上午到鳳山區的「兵仔市」掃街拜票。記者王勇超／攝影

2026年高雄市長選舉選情激烈，國民黨可望由柯志恩代表參選，民進黨已有林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑4名立委表達有意願參選。賴瑞隆今天上午正式發採訪通知，邀請媒體一起到被視為許智傑本命區的鳳山兵仔市掃街拜票。賴瑞隆說，民進黨有4名立委表態參選，各有各自的選區，大家交情都很好，不管從哪裡開始都會被講，但「總是要選一個點出發」，所以用平常心面對。

賴瑞隆說，鳳山區的大樓與市場非常多，「早晚也是要進來」，民進黨內其實是君子之爭，過去以來都是這樣，競爭之後「我們一定會團結一致」，大家共識就是高雄的進步與發展最重要，大高雄也很大，「每個人都要做好準備」，延續高雄的進步與發展，是大家的責任。

賴瑞隆說，過去就有到原高雄縣區的行程，但今天的確是在大家都宣布要選高雄市長之後，「第一次公開發行程」，鳳山是過去是高雄縣政府的所在地，也是人口最多的區，鄰近亞洲新灣區，「也在我的選區旁邊而已」，所以今天上午特別來這裡的市場，跟鄉親拜訪。

賴瑞隆今天上午到鳳山區成功路的「鳳山兵仔市」掃街，不少路人、攤販上前與賴瑞隆握手表達支持，但有一名騎車路過的婦人停下來問，「賴瑞隆怎麼會來鳳山？陳其邁沒有要選了嗎？」工作人員連忙對她解釋，陳其邁已經連任，下次高雄市長選舉不能參選，她才恍然大悟，隨後騎車離開。

有意參加2026年高雄市長選舉的民進黨立委賴瑞隆，今天上午到鳳山區的「兵仔市」掃街拜票。記者王勇超／攝影
有意參加2026年高雄市長選舉的民進黨立委賴瑞隆，今天上午到鳳山區的「兵仔市」掃街拜票。記者王勇超／攝影
立委賴瑞隆今天上午到鳳山區的「兵仔市」掃街拜票，攤商與他握手並表達支持。記者王勇超／攝影
立委賴瑞隆今天上午到鳳山區的「兵仔市」掃街拜票，攤商與他握手並表達支持。記者王勇超／攝影
立委賴瑞隆今天上午到鳳山區的「兵仔市」掃街拜票。記者王勇超／攝影
立委賴瑞隆今天上午到鳳山區的「兵仔市」掃街拜票。記者王勇超／攝影

國民黨 民進黨 許智傑 賴瑞隆

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