墾丁香蕉灣護陸蟹友善公路獲獎 學者籲強化護棲地、治蟻害多管齊下

墾丁蕉灣地區是陸蟹多樣性最高地區，夏季陸蟹降海釋幼卻面臨路殺危機，公路局南區養護工程分局去年在台26線打造全國首座陸蟹廊道，今年再強化微棲地功能和景觀，被譽為友善生態、有溫度的幸福公路，獲今年「台灣生物多樣性獎」金獎肯定外，也是「金路獎」景觀類獎的大熱門；陸蟹學者指出，當地陸蟹面臨棲地劣化、路殺、外來種黃狂蟻攻擊等生存威脅，數量逐年下降，保育措施要多管齊下。

墾丁國家公園海岸林是陸蟹絕佳的棲息地和孵育場，學者調查，台26線香蕉灣路段旁海岸林棲地，為全台陸蟹多樣性最豐富的區域，紀錄陸蟹種類高達62種，為全台95%陸蟹種類集中熱區；每年夏天，抱卵陸蟹降海釋幼穿越台26線慘遭「路殺」的生態保育問題，一直受到重視，南分局向專家學者請益，盼達到「還路於蟹」目標。

公路局11年前辦理台26線陸蟹保育作為，除設置警示標誌、改善護欄及水溝蓋板外，近年聽取學者建議於箱涵內牆面增設溝槽、麻繩、角材等設施，友善引導陸蟹通過，另拍攝「護蟹任務」微電影，7年前將湧泉一處排水涵洞，改造成具輔助攀爬設施的「陸蟹廊道1.0」，去年首創在道路下方設36個通道的「2.0」版，穿越率達50%；今年再以咕咾石與漂流木鋪設廊道內，強化廊道微棲地功能，打造縫合道路切割的「3.0」版。

「公路不僅要舒適安全，也要兼顧生物多樣性，營造萬物平權、有溫度的幸福公路！」分局長陳貴芳說，陸蟹幫助維持豐富的海岸林樣貌，提升生物多樣性，也加快營養物質分解，使能量更快進入生態系中，促進陸地、濕地及海洋間的能量流動，生生不息，該段道路改善要感謝各單位協力合作，攜手家學者推動陸蟹廊道和精進作為，更藉由「護蟹任務」傳遞生物多樣性保育的永續理念。

長期研究墾丁陸蟹的學者劉烘昌說，墾丁香蕉灣至砂島一帶海岸林棲息的陸蟹，數量和種類在世界同棲地都名列前茅，卻面臨人為開發棲地劣化、降海釋幼過馬路遭路殺、外來種黃狂蟻攻擊和人為捕捉等多重生存威脅，經調查，該地區數量正逐年下降，在路面高架實務上有困難下，在熱區設地下廊道是方法之一，保育策略要全面，棲地保護和黃狂蟻防治也要精進作為。