崁頂鄉長罷免案 廖國富籲鄉親理性

屏東縣崁頂鄉民發動罷免鄉長廖國富，提議領銜人吳文源昨率鄉親送交123名提議人名冊至縣選委會。吳文源批，鄉長遲不執行納骨堂回饋金，沒擔當應下台。廖國富駁斥，為讓回饋金辦法公開透明，已擬定新發放計畫，送代表會審議，最快明年2月可發放。縣選委會表示，已收到提議申請，將有25天審核期。

廖國富罷免案是屏東縣地方自治史鄉鎮長遭提案罷免首例，先前是2017年東港鎮大鵬里長、南州鄉壽元村長遭提案罷免，大鵬里投票否決，壽元村長則遭罷免。

罷免廖國富提議領銜人吳文源說，崁頂鄉建納骨堂一案歷經兩屆鄉長與後壁厝部落1到3鄰鄉親數次協調，代表會也修正通過使用管理自治條例，決議每年以銷售櫃位金額的10％，編經費回饋設籍崁頂村1到3鄰，中正路250-1號2戶與中正路300號4戶居民。但公所卻遲不發，把責任推給縣府，沒擔當。

廖國富駁斥，為讓回饋金辦法更公開、透明，公所重新擬定回饋金發放執行辦法，送代表會審議，最快明年2月發放。公所也辦說明會，籲鄉親理性，看清真相。

縣選委會說，崁頂2022年選舉人數11557人，提議須達1％、116份，連署要達選舉人數10％、1156份才能成案。