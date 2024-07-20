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熱爆 路口號誌不連貫 機車族難熬

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高市交通局說，鳳山青年路二段車流量大，已針對民眾反映「梅花燈」號誌不連貫的問題，在前晚微調號誌時差，讓各路口的綠燈漸進式亮起，兼顧效率與安全。記者王勇超／攝影
高市交通局說，鳳山青年路二段車流量大，已針對民眾反映「梅花燈」號誌不連貫的問題，在前晚微調號誌時差，讓各路口的綠燈漸進式亮起，兼顧效率與安全。記者王勇超／攝影

日頭赤炎炎，機車族在路口停等時間格外難熬，高雄鳳山青年路和文化路口間隔僅100公尺，號誌不連貫導致汽機車走走停停，機車族怨「老人走路都比騎機車快」，另民眾反映左營大中路短短幾百公尺須停等4分鐘，路口忽紅忽綠的「梅花燈」引發民怨。高市交通局指出，7月起會逐步在市區部分路段縮短號誌周期秒數。

高雄市鳳山區青年路交通號誌不連貫，被用路人譏為「梅花燈」，「老人走路都比騎機車快」。市府昨前往會勘，議員李雅靜說，鳳山青年路車流量大，為不讓用路人等紅燈等太久，並防止駕駛搶快引發車禍，號誌已滾動修正好多次。交通局說，前晚已調整號誌，在兼顧安全與效率前提下，會盡量讓主要車流穿越更多路口。

近日有民眾上網反映，指自己是鳳山青年路「梅花燈」受害者，批這條路紅綠燈間隔太近，「常一個綠燈、一個紅燈」，老人走路都比騎機車快；機車族在綠燈亮後，騎不多遠又要停下來等紅燈，最近天氣熱爆，大家被曬到頭暈。另有民眾說，小港也很多智障梅花燈。

鳳山文福里長余世善說，鳳山青年路早期是地下道，後來改建為高架橋，拆除後成為平面道路，為保障民眾進出安全，在路口增設紅綠燈，但如果青年路一路都「開綠燈」，駕駛可能因速度過快導致車禍風險增高。

高市交通局說，市區規畫車輛穩定通過路口的續進帶約500公尺到800公尺，大中路等主要路口是多時相號誌，綠燈會有阻斷可能，交通局會在兼顧安全與效率前提下，滾動式檢討綠燈秒數。

梅花 花燈 青年

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