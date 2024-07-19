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屏東夏日狂歡祭開跑 怪獸主題遊樂園、光影展免費體驗

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東夏日狂歡祭今日開幕，有旋轉木馬、小飛機等遊樂設施。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，有旋轉木馬、小飛機等遊樂設施。記者潘奕言／攝影

屏東夏日狂歡祭今日開幕，明日正式入園，在縣民公園規畫親子遊樂園、沉浸式光影展、入坑美術館，假日加碼演唱會藝文展演、風格市集等，全都免費體驗。縣長周春米表示，屏東夏日狂歡祭已成為小朋友夏日品牌，歡迎大家一起來體驗這場大型狂歡派對

周春米說，屏東夏日狂歡祭今年邁入第三年，前兩年於東港大鵬灣及潮州林後平地森林遊樂區舉辦，皆吸引超過百萬人次參加。今年移師屏東市具工業遺址獨特地景的縣民公園舉行，透過場域魅力結合大型活動，將帶動一波觀光人潮。

今年活動與藝術家阿咧合作，以「怪獸」為主題增添公園的奇幻魔力，除了既有的氣墊水樂園設施及機械遊具外，也配合怪獸元素在地坑地區展示藝術家阿咧平面及立體作品，邀請民眾進入怪獸坑體驗怪獸的異次元空間。

C棟倉庫展出「沉浸式光影展」，由日本插畫家吉井宏設計三隻怪獸，結合屏東人文地景風貌打造「怪獸訓練所」，利用角色帶領民眾身歷其境一同踏上非凡的冒險旅程，穿越屏東的地理樣貌，將縣民公園變身為大型的狂歡遊樂園。

明天則有「台灣特技團」演出《愛麗pu的奇境夢遊》，改編自西方經典文學「愛麗絲夢遊仙境」，結合戲劇、文學及科技燈光效果帶觀眾進入奇幻旅程。8月24日則邀請盧廣仲、玖壹壹、閻奕格、婁峻碩、徐暐翔等藝人演出，預料將嗨翻屏東縣民公園。

夏日狂歡祭即日起至8月25日下午3點至晚間9點舉辦，每周二為活動休整日園區正常開放。更多活動訊息可至「2024屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

屏東夏日狂歡祭今日開幕，沉浸式光影展讓人目不轉睛。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，沉浸式光影展讓人目不轉睛。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，書鴨可愛模樣十分吸睛。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，書鴨可愛模樣十分吸睛。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，沉浸式光影展讓人目不轉睛。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，沉浸式光影展讓人目不轉睛。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，北海小精靈可愛模樣十分吸睛。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，北海小精靈可愛模樣十分吸睛。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，入坑美術館在夜間燈光下非常美麗。記者潘奕言／攝影
屏東夏日狂歡祭今日開幕，入坑美術館在夜間燈光下非常美麗。記者潘奕言／攝影

周春米 屏東縣政府 遊樂園

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