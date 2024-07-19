馬祖4面環海 岸巡研習營推廣校園海洋教育

海洋委員會推廣「向海致敬」政策，17至19日舉辦海洋教師研習營馬祖場，共14名縣內教師參與。透過研習，瞭解海洋保育觀念與政策發展趨勢。

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊今天發布新聞稿，為推廣行政院向海致敬政策，及「開放、透明、服務、教育及責任」5大原則下，透過研習營，讓校師們培養尊敬海洋、瞭解海洋及運用海洋資源，且能將對海洋之情感與知識，落實至培育下一代，讓台灣因海而遠大。

海巡署金馬澎分署第10岸巡隊指出，研習營邀請國立台灣海洋大學、國立成功大學等專家學者，針對海洋產業與藍色經濟；台灣在地海洋特色與傳承；海洋生態保育、救助與棲地保護；台灣海洋科技產業現況與未來等講題，使教師瞭解海洋保育觀念、海洋政策發展趨勢及海洋資源永續利用，並落實於教育中。

此外，第10岸巡隊也安排參與教師搭乘巡防艇，進行海上巡弋及實務觀摩，藉由資深艇長解說航儀裝備及海域工作流程，以體驗海巡之勤務日常。

而離島生態及文化探索課程，則帶領教師參訪海洋保育署推動之海洋教育推廣展示場域，如大坵島梅花鹿、藍眼淚生態館、馬港天后宮、媽祖巨神像及津沙聚落等。