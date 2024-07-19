義消何永城獲全國救護志工菁英 加入16載協勤達2564小時

在金門縣消防局擔任救護義消的何永城近日當選全國救護志工菁英，何永城從眾多競爭者中脫穎而出順利當選。金門縣消防局由衷感謝消防署對金門救護義消的支持與肯定，及所有志工們的付出，何永城則表示，他從97年加入消防志工的行列，從一次次的服務中積累出經驗值。

金門縣消防局今年推薦義消總隊第四大隊總幹事何永城參加內政部消防署113年度全國救護志工菁英甄選，消防署日前公布當選名單，何永城順利當選，這項榮譽不僅是對何永城個人的肯定，更是對整個團隊的鼓勵。

金門縣消防局長呂英華表示，何永城於民國97年初加入消防局鳳凰志工，97年納編義消體系，以身作則帶領志工積極參與救護訓練和協勤工作，個人累積總協勤時數達2564小時，展現了卓越的領導才能和無私的奉獻精神。

何永城透露，他當年在士官學校服役3年後便請調回故鄉金門，會參與救護志工則是因緣巧合下，得知消防局有招訓相關志工，認為這是相當有意義的工作，便參加了訓練，在經歷40小時的集訓及測驗後成為了合格的緊急救護技術員(EMT1)。

他說，印象最深刻的一次救護協勤，是對一名意識不清病患的處置，何說，當他抵達現場時，病患無意識地躁動，但有呼吸和脈搏，測試血糖後判定為低血糖，他協助職消施打葡萄糖輸液後，患者當場迅速甦醒，看到患者甦醒後心中的不安瞬間消失，當下覺得學急救知能並救助別人，真的很難能可貴。

何永城很感謝一路幫助自己成長的人、事，他說，這些看似簡單的常規處理步驟，源自於長期配合職消出勤中的訓練，救護志工在場時往往擔任副手協助的工作，這些累積經驗不斷提醒自己，在未來的訓練與協勤中更要努力學習和實踐，才能在救護工作中發揮更大的作用。