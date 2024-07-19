聽新聞
test
0:00 / 0:00
曹興誠高雄開講 挺賴總統主張「台灣與中國是國與國」
民進黨高雄市黨部展開第二波「反濫權護民主」宣講，邀請聯電創辦人曹興誠在高雄向楠梓鄉親分享個人的政治主張。他表示，非常認同賴清德總統所提「我們與中國是國與國、互不隸屬」，要堅決擁護賴總統，才能反抗中國侵略。
高市黨部7 月13日至22日舉辦11場宣講，今天下午曹興誠現身楠梓後勁聖雲宮，在立委賴瑞隆、黨部主委黃文益等人演說後登台發表意見，另外同樣表態有意參選市長的立委林岱樺、邱議瑩及許智傑也未缺席，多人針對今天下午憲法法庭裁定擴權法案暫時處分一事向大家報喜訊。
曹興誠表示，人長大成年就要獨立，這是世界文明趨勢，台灣本來就是獨立的國家，有客觀事實認定；賴總統說「我們與中國是國與國、互不隸屬」，堅持獨立就是保衛國家，堅決擁護賴總統，才能反抗中國侵略。
曹興誠說，今天很多人不關心國家、不關心政治，他呼籲這些人要醒醒，也必須知道，中共侵略會沒收台灣資產，所以他呼籲有錢人要站出來保護台灣；中共是流氓組織、黑道組織，不把民主自由看在眼裡。
曹興誠進一步指出，「年輕朋友說，阿共仔來沒差」，但近日北韓公開處決30位學生，竟然只因為他們觀看南韓影片，看看共產黨統治會發生多可怕的事情，所以我們一定要支持賴總統，支持台灣與中國是國與國，互不隸屬。
曹說，賴清德有一年去上海復旦大學演說，當眾說台灣人有權獨立、台獨萬歲，當場聽到人都嚇死了，「我們以總統為傲」。反觀傅崐萁這些舔共立委，拒絕參加賴清德就職典禮，還跑去北京朝拜，所以大家要團結，把從北到南的狗腿立委全部罷免掉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言