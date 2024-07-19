曹興誠高雄開講 挺賴總統主張「台灣與中國是國與國」

民進黨高雄市黨部展開第二波「反濫權護民主」宣講，邀請聯電創辦人曹興誠在高雄向楠梓鄉親分享個人的政治主張。他表示，非常認同賴清德總統所提「我們與中國是國與國、互不隸屬」，要堅決擁護賴總統，才能反抗中國侵略。

高市黨部7 月13日至22日舉辦11場宣講，今天下午曹興誠現身楠梓後勁聖雲宮，在立委賴瑞隆、黨部主委黃文益等人演說後登台發表意見，另外同樣表態有意參選市長的立委林岱樺、邱議瑩及許智傑也未缺席，多人針對今天下午憲法法庭裁定擴權法案暫時處分一事向大家報喜訊。

曹興誠表示，人長大成年就要獨立，這是世界文明趨勢，台灣本來就是獨立的國家，有客觀事實認定；賴總統說「我們與中國是國與國、互不隸屬」，堅持獨立就是保衛國家，堅決擁護賴總統，才能反抗中國侵略。

曹興誠說，今天很多人不關心國家、不關心政治，他呼籲這些人要醒醒，也必須知道，中共侵略會沒收台灣資產，所以他呼籲有錢人要站出來保護台灣；中共是流氓組織、黑道組織，不把民主自由看在眼裡。

曹興誠進一步指出，「年輕朋友說，阿共仔來沒差」，但近日北韓公開處決30位學生，竟然只因為他們觀看南韓影片，看看共產黨統治會發生多可怕的事情，所以我們一定要支持賴總統，支持台灣與中國是國與國，互不隸屬。