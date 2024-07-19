高雄鳳山青年路「梅花燈」騎士抱怨：要多曬好久太陽

高雄市鳳山區青年路紅綠燈號誌不連貫引發爭議，被用路人形容為「梅花燈」，甚至「老人走路都比騎機車快」。市議員李雅靜說，鳳山青年路車流量大，為了不讓用路人等紅燈等太久，並防止駕駛搶快引發車禍，紅綠燈號誌已經滾動修正過多次。交通局說，昨晚已調整號誌，在兼顧安全與效率的前提，會盡量主要的車流能穿越更多的路口。

有騎車通勤為主的網友上網反映，表示自己是鳳山青年路「梅花燈」的受害者，這條路的紅綠燈間隔太近，「經常一個綠燈、一個紅燈的情況」，老人走路都比騎機車快；機車族在綠燈亮起後，騎不了多遠又要停下來等紅燈，很多人因為最近天氣熱爆，被曬太陽曬到頭暈。

鳳山青年路梅花燈的貼文在網路引起熱議。有網友說，這兩個路口的紅綠燈真的很困擾，「要多曬好久太陽！」、「大中路、凱旋路笑而不語」、「小港也是很多智障梅花燈」，也有網友指出，車禍多導致裝紅綠燈或改成改梅花燈，引發大家不想多等一個燈，「簡直無限循環」。

高雄市議員李雅靜接到陳情，今天下午會同交通局人員、當地里長、陳情的騎士一起到青年路會勘。

文福里長余世善說，鳳山青年路早期是地下道，後來改建為高架橋，拆除後成為搭配綠廊道的平面道路，因有車輛及居民進出的需求，為了保障安全，在路口增設紅綠燈，如果青年路一路都是綠燈，可能會因為駕駛速度過快，導致車禍發生風險增高。

李雅靜說，鳳山區青年路是主要道路，不只上下班尖峰時間，「平時的汽車、摩托車就很多」，青年路的紅綠燈號誌已經滾動修正過很多次，一來不讓大家等待過久，二來也避免因為連貫的綠燈造成搶快出車禍，目前紅綠燈之間會有一些秒差，以減少車禍發生。