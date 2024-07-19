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颱風季將至 陳其邁視察六龜寶來邊坡滑動監測

中央社／ 高雄19日電
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片
高雄市長陳其邁。圖／聯合報系資料照片

颱風季將至，高雄市長陳其邁今天至六龜視察寶來邊坡滑動監測，陳其邁表示，旗山66林班地邊坡崩塌，對於荖濃溪相隔的寶來社區，易帶來潛在威脅，今天與相關單位檢討撤離機制。

陳其邁在視察現場說，寶來一號橋旁為大片易坍方地區，自八八風災以及去年8月豪大雨時都有土石坍塌，這些邊坡滑動崩塌也會造成整個荖濃溪的水路受阻，水若溢流至寶來市區將可能帶來致災風險。

陳其邁表示，市府除進行改善、整治外，平時做好準備，在災時才能快速應對，保障生命財產安全，請水利局將累積降雨量、河川水位等量化指標納入撤離機制，也與相關單位檢討調整撤離制度。

高市水利局現場簡報指出，目前已完成「六龜寶來邊坡-滑動監測及撤離機制」，並介接相關單位資訊至市府水情中心，在颱風豪雨來臨時提供應變參考，降低災害影響。

水利局表示，莫拉克風災時豪大雨造成台20線南橫公路嚴重受損，致高雄山區寶來以上地區一夕形成孤島，尤其寶來大街荖濃溪溪水暴漲導致土石貫入。經交通部公路局於2022年完成寶來一號橋橋梁改建，另外，經濟部水利署第七河川分署辦理荖濃溪河床土砂疏濬，目前已有顯著成效。

此外，

透過新聞稿表示，因應可能有颱風，已提前進行各項防汛整備、資源盤點及演練等，以確保設施於颱風豪雨期間正常運作。

南區水資源分署指出，為因應颱風豪雨期間，可能產生水庫高濁度現象，影響供水，也確認備有水源備援措施，如伏流水、抗旱水井及聯通管等措施，其中高屏地區興田伏流水有10萬噸及抗旱水井124口（可取水量約32.1萬噸）等相關設備。

豪雨 陳其邁 颱風

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