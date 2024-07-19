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台南警長林國清上任 喊話有信心有能力最短時間破槍擊命案

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市警局長林國清（右）上任，有信心有能力最短時間破林士傑槍擊命案。記者周宗禎／攝影
台南市警局長林國清（右）上任，有信心有能力最短時間破林士傑槍擊命案。記者周宗禎／攝影

台南市警察局新任局長林國清下午在市警局宣示就任，林國清在交接前上午就宣布今晚將執行全市擴大臨檢並行前勤教，起手式引起各界矚目。林國清對各界矚目的林士傑槍擊命案「有信心、有能力在最短時間偵破」。警政署長張榮興、台南市長黃偉哲也都在致詞時期待林國清能做到。

林國清表示，到任前就對槍擊案偵辦進度現況有了解，專案小組已掌握一定事證，槍手是否境外人士也不排除。雖然自己不是刑事警察出身，但有眾多刑事與各方專業人才參與偵辦，偵辦壓力當然一定有，但他有信心也有能力在最短時間破案。他先前在台南市服務六年是待最久的地方，台南是他的第二故鄉。

交接典禮黃偉哲主持，張榮興、台南地檢署檢察長鍾和憲與立委、議員等民意代表、退警協會、地方人士多人到場。

國民黨市議員蔡育輝表示，他對台南市警察局長經常是中央高層「政治任命」很不以為然；統領台南治安的警察局長，應該要符合地方目前的治安需求，「而不是中央欽點的自己人」。他對這位新局長沒有成見，只要他能夠「鎮得住慶記之都」的黑道與不法勢力，「不管黑貓白貓、會抓老鼠的就是好貓」。

林國清屏東縣內埔鄉人，警大54期行政警察系畢業，歷任台南市警局人事室主任、保警大隊長、玉井分局分局長、警政署人事室主任、花蓮港警總隊長、苗栗縣警局長、警政署保安組長、台中市警局副局長、保六總隊長、警政署警政委員等職。

黃偉哲表示，前局長廖宗山任職1年半戮力從公，親力親為。近日治安網路聲量調查顯示，市民對治安的好感度是六都最佳，不論是治安或交通成效都屢創佳績，攔阻詐騙全國最佳，防制酒駕六都第1，面對轄內指標性重大刑案能一一偵破，提升市民對治安信心。期許新局長能在最短時間內偵破林世傑槍擊案。

另今天台南歸仁分局長顏勤峰調任永康分局長。交大隊長施衣峯調任歸仁分局長。警政署保安組科長施宇峰調任白河分局長。保安科長洪國哲調任交大隊長。保防科長劉柏陞調任保警大隊長。

台南市警局長林國清宣示上任，有信心有能力最短時間破林士傑槍擊命案。記者周宗禎／攝影
台南市警局長林國清宣示上任，有信心有能力最短時間破林士傑槍擊命案。記者周宗禎／攝影

警察 黃偉哲

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