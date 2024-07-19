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高捷RK1東基地聯開案招商 逾20家廠商到場

中央社／ 高雄19日電

高市捷運局今天舉辦捷運RK1岡山車站東基地聯開案招商說明會，有20多家廠商到場。高市副市長林欽榮表示，預估將引入新台幣25億資金投入，持續推動岡山地區建設及發展。

市府繼12日與達麗建設簽訂RK1西基地開發合約，今天上午舉辦東基地招商說明會，現場有逾20家以上潛在投資人到場關注，捷運局指出，相關業界公會、岡山區後紅里長韓嘉嘉也出席關心地區發展。

林欽榮接受媒體聯訪時表示，繼高雄捷運岡山站RK1西基地聯合開發案在7月12日完成簽約後，RK1東基地已同步上網公告中，加上捷運紅線R24岡山高醫站至RK1岡山車站前於6月底正式試營運通車，對岡山地區的居民來說，可說是三喜臨門。

捷運局說明，東基地招商案位於雙鐵交匯處，未來投資人將於聯開大樓內規劃連結捷運RK1及岡山火車站的跨站天橋，民眾往來火車站及捷運站將更加便利。

捷運局長吳嘉昌表示，RK1站東基地座落在捷運RK1站東側出口，基地面積3158平方公尺，土地使用分區為捷運開發區，建蔽率為70%，容積率為630%，本案屬於分配建物所有權案件，預估開發量體可達1.2萬坪，預計引入25億元民間投資，訂於11月28日截止收件。

吳嘉昌說，投資人可在法令允許範圍內自由評估規劃，基地享有絕佳的交通優勢，搭配跨站天橋連接台鐵岡山站前後站及捷運岡山車站，期望透過本案讓捷運帶動岡山地區交通與經濟發展，使民眾轉乘捷運更安全、舒適與便捷。

岡山車站 火車站 高雄捷運

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