環境部跨界合作佛光山 辦常設展指引實踐環保

環境部攜手佛光山在佛陀紀念館2樓設置「綠色新世代，生活微塵中的環保奇蹟」常設展，展期自即日起至114年11月30日，展覽內容從六大生活層面，指引民眾具體實踐生活環保。

高雄佛光山佛陀紀念館今年4月23日取得環境部環教設施場所認證，環境部長彭啓明、佛光山寺住持心保和尚與市長陳其邁等人今天出席佛陀紀念館環教設施場所揭牌暨淨零綠生活常設展開展活動，場館擁有豐富自然生態資源和佛教植物園區，秉持佛光山創辦人星雲大師「環保與心保」理念，使大眾理解並在日常生活中落實低碳、環保行為習慣。

市府指出，為推廣日常生活實踐淨零綠生活，環境部與佛光山跨界合作，於佛陀紀念館禮敬大廳2樓設置「綠色新世代，生活微塵中的環保奇蹟」常設展，展覽期間即日起至114年11月30日止，展覽內容從「零浪費低碳飲食（食）」、「友善環境綠時尚（衣）」、「健康節能綠建築（住）」、「低碳運輪網絡（行）」、「永續觀光樂悠遊（育樂）」及「服務取代購買（購）」六大生活層面，指引民眾如何具體實踐生活環保。

陳其邁致詞表示，佛光山推動環境與淨零轉型努力令人非常驚艷，這是高雄最引以為傲環境教育場域，歡迎市民一起響應淨零，與環境和平共處、永續發展。

陳其邁指出，佛光山先後獲得市府環保局環境教育團體獎、環境部環教設施場所認證，以及特優獎殊榮，非常不簡單。對於提供優質場域，讓民眾對環境教育有更多認識，從生活做起、從心裡做起，自動自發落實減碳，讓生活更加環保，市府相當肯定與感謝。

他也提到，市府市政會議邀請專家來上課，也成立淨零學院，並以身作則帶頭取得碳足跡證照，同時要求每名局處首長都要取得5張證照，以因應淨零趨勢所需專業背景。