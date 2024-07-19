快訊

微軟全球當機 台大醫院證實系統遭波及：半小時內恢復運作

微軟當機波及日本！大阪環球影城無法結帳 JR西日本和捷星航空也遭殃

國會改革法案暫時處分 憲法法庭今幾乎都裁准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市9新任警分局長上任 陳其邁要求與檢調合作

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天主持市警局新任分局長布達典禮。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今天主持市警局新任分局長布達典禮。記者林保光／攝影

高雄市政府警察局今天舉行卸、新任分局長布達交接典禮，市長陳其邁主持典禮，他指出，高雄市今年上半年全般刑案發生數和暴力犯罪是20年來最低、破獲率是六都第一，認為警察衝鋒陷陣時，如果沒地檢署和調查處、站的協助，即便辛苦，最後也會在溝通、協調上出問題，要求所有分局長務必跟檢、調共同合作。

這次警政署調整高階警官，高雄市共有9名分局長異動，今天下午高雄市警察舉行分局長交接典禮，由陳其邁主持典禮、高雄市警察局長林炎田監交。

陳其邁致詞時表示，「治安是一生的志業，打擊犯罪是警界同仁神聖的使命」，在充滿危機的現場衝鋒陷陣，是為了讓親友能安心生活，治安沒有適應期，期勉新任分局長在新工作崗位能立即上手，並以身作則，恪守風紀及廉政倫理規範要求，市府會是警察「最堅定的後盾」，會提供最大的後勤支持，爭取更多資源、更新裝備。

陳其邁指出，高雄今年在遠見雜誌施政滿意度調查中，首獲五星肯定，其中「市民治安滿意度」是六都第二名、警政署針對各縣市治安滿意度調查中，民眾滿意度也高達八成，創下歷史新高。他認為，這些都是警察、義警、民防、義交及檢調單位共同努力的成果。

高雄市長陳其邁今天主持市警局新任分局長布達典禮，要求分局長與檢調合作。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今天主持市警局新任分局長布達典禮，要求分局長與檢調合作。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今天主持市警局新任分局長布達典禮。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁今天主持市警局新任分局長布達典禮。記者林保光／攝影

警察 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

高雄氣爆10周年 陳其邁指借助數位科技全程監控管線

影／柏昇過期14年肉品流向 陳其邁：會因應檢方偵辦進度適時說明

阿扁指邱議瑩是下屆市長大黑馬？ 陳其邁：為民服務就是好馬

鄭文燦被羈押禁見 陳其邁：尊重檢調跟院方的處理

相關新聞

高市9新任警分局長上任 陳其邁要求與檢調合作

高雄市政府警察局今天舉行卸、新任分局長布達交接典禮，市長陳其邁主持典禮，他指出，高雄市今年上半年全般刑案發生數和暴力犯罪...

高雄捷運聯開案正火熱 RK1東基地今招商盼引資逾25億

繼高雄捷運岡山RK1站西基地上周簽約之後，高市捷運局今天就RK1站東基地聯合開發案舉辦招商說明會，規畫引資25億餘元，興...

高雄捷運RK1岡山車站東基地聯開案招商 吸引投資人關注

高雄捷運岡山車站於6月30日試營運後，高市府積極打造岡山捷運車站生活圈，日前順利與達麗建設簽訂RK1西基地開發合約後，今...

高雄大寮居民再槓高公局 不要國7高架通過住家上方

國7路線歷經10年漫長環評，去年3月獲行政院核定。大寮區鳳寮路段主線（工商路段）的優化路線卻引發居民強烈反彈。立委柯志恩...

屏東觀光新品牌「風域半島」暑假初登場 揭秘奇幻美地

屏東縣府今年劃定落山風風景特定區，橫跨車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮等部分區域，打造全新觀光品牌「風域半島」，暑假舉辦首...

高市新興區下午一度285戶停電 台電致歉曝原因

高雄市新興區今天下午1時30分發生無預警停電，造成中正二路、東海街、民生二路一帶285戶停電。台電表示，因變壓器故障造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。