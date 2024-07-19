高市9新任警分局長上任 陳其邁要求與檢調合作

高雄市政府警察局今天舉行卸、新任分局長布達交接典禮，市長陳其邁主持典禮，他指出，高雄市今年上半年全般刑案發生數和暴力犯罪是20年來最低、破獲率是六都第一，認為警察衝鋒陷陣時，如果沒地檢署和調查處、站的協助，即便辛苦，最後也會在溝通、協調上出問題，要求所有分局長務必跟檢、調共同合作。

這次警政署調整高階警官，高雄市共有9名分局長異動，今天下午高雄市警察舉行分局長交接典禮，由陳其邁主持典禮、高雄市警察局長林炎田監交。

陳其邁致詞時表示，「治安是一生的志業，打擊犯罪是警界同仁神聖的使命」，在充滿危機的現場衝鋒陷陣，是為了讓親友能安心生活，治安沒有適應期，期勉新任分局長在新工作崗位能立即上手，並以身作則，恪守風紀及廉政倫理規範要求，市府會是警察「最堅定的後盾」，會提供最大的後勤支持，爭取更多資源、更新裝備。