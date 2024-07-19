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高雄芒果芭樂進軍新加坡超市 在地人喊愛台味

中央社／ 新加坡19日專電

新加坡連鎖超市今天攜手高雄市舉辦台灣食品節，產地直送的金煌芒果、紅心芭樂及蔬菜水蓮等農產品正式上架。消費者大讚台灣最美的風景不只是人，還有鮮甜水果，「就愛台灣味」。

「台灣食品節」（Taiwan Food Fair）今天在新加坡舉行開幕式，駐新加坡代表童振源、高雄市政府農業局長張清榮及昇菘集團代表等人出席。

昇菘集團董事經理林佑龍接受中央社記者採訪時表示，過去曾跟屏東、彰化等台灣縣市合作，這次與高雄合作，台灣蔬果在新加坡的銷量幾乎逐年提升，近日造訪台灣品嚐了高麗菜，期待未來也能引進新加坡，讓在地民眾享用更多台灣滋味。

開幕活動吸引許多顧客駐足，購買蔬果及試吃的民眾絡繹不絕，現場除了有舞獅演出，主辦單位也提供特製的「盛夏芒果汁」給與會人士飲用，有民眾拍手高喊「台灣來的美食肯定品質保證」。

一名62歲的新加坡婦人告訴記者，新加坡人熟悉台灣美食，台灣最美的風景除了人文，水果的鮮甜也是許多在地人對寶島的印象，紅心芭樂的果肉像是紅寶石一般，「就愛台灣味」。

童振源受訪時指出，台灣水果外銷新加坡銷量屢創佳績，在市場上具有強大潛力，許多新加坡民眾欣賞台灣文化及美食，很高興高雄市政府與在地超市合辦台灣食品節，相信這些高品質的蔬果會在新加坡引起廣大迴響。

金煌芒果今年產量減少，童振源表示，儘管如此，高雄市政府仍然重視新加坡市場，而紅心芭樂、水蓮等都是台灣代表性的蔬果，期待未來有更多蔬果進軍此地，透過舉辦台灣食品節將為新加坡消費者打造體驗台灣味的平台。

張清榮表示，高雄在氣候、土壤、水質擁有得天獨厚條件，搭配農民種植經驗及友善環境的智慧技術，孕育優良產品，此次與在地超市攜手舉辦台灣食品節，推廣高雄的熱帶蔬果，讓蔬果邁向國際交流之路。

新加坡 美食 高雄市

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