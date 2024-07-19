高雄捷運聯開案正火熱 RK1東基地今招商盼引資逾25億

繼高雄捷運岡山RK1站西基地上周簽約之後，高市捷運局今天就RK1站東基地聯合開發案舉辦招商說明會，規畫引資25億餘元，興建住商大樓，並參與跨站天橋等公共設施投資興建，副市長林欽榮表示，高雄已邁入軌道建設新時代，聯合開發建設雖剛起步，但指日可待。

高捷Rk1站東基地聯合開發案今早公開招商，副市長林欽榮指RK1站介於台鐵與捷運間，雙鐵交匯，是岡山門戶意象，未來除規畫興建住商大樓，尚有連結捷運RK1及岡山火車站的跨站天橋、挑高廣場等休憩設施，形塑岡山車站全新風貌。

高雄市政府目前正執行捷運延伸計畫，串連各大產業聚落，RK1站將是延伸至路竹的第一哩路，RK2到RK6已於去年元月申報開工， RK5車站出入口試樁作業、自來水管線改遷工程前置作業等，預計2027年完工，Rk7站到Rk8站規畫2029年完工。

林欽榮表示，高市已邁入軌道新時代，今年已有3案聯合開發案成功簽約，捷運O10案及Y15案也正在招商，招商引資除能挹注軌道建設經費，亦能讓都更起槓桿作用。

高雄捷運局長吳嘉昌表示，吳嘉昌指出，這次招商的基地，位於RK1站東側出口，基地面積3158平方公尺（約955坪），土地使用分區為捷運開發區，建蔽率70％，容積率為630％，開發量體可達1.2萬坪，土地權屬為台鐵公司及市有土地，預計可興建地上20層、地下4層的開發產品。