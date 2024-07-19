高雄捷運RK1岡山車站東基地聯開案招商 吸引投資人關注
高雄捷運岡山車站於6月30日試營運後，高市府積極打造岡山捷運車站生活圈，日前順利與達麗建設簽訂RK1西基地開發合約後，今天上午舉行東基地招商說明會，現場吸引超過20家潛在投資人到場關注，未來預估將引入25億資金投入，興建商場與住宅，有望持續推動岡山地區建設及發展。
高雄市副市長林欽榮表示，東基地招商案位於雙鐵交匯處，未來投資人將於聯開大樓內規劃連結捷運RK1及岡山火車站之跨站天橋，屆時民眾往來火車站及捷運站將更加便利。捷運局長吳嘉昌表示，RK1站東基地座落於捷運RK1站東側出口，基地面積3,158平方公尺，土地使用分區為捷運開發區，建蔽率為70%，容積率為630%，此案屬於分配建物所有權案件，預估開發量體可達1.2萬坪，預計引入25億民間投資。
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