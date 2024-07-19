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墾丁南灣海上遇見鹿！ 墾管處：可能流浪犬追逐所致
有水上活動業者昨日在墾丁南灣活動時，竟遇到一隻公梅花鹿在海上悠游，直呼「太誇張！」趕緊錄下這難得的畫面。墾丁國家公園管理處表示，梅花鹿有游泳能力，這隻鹿由南灣海泳至核三廠原野地，有可能是流浪犬追逐的緣故。
水上業者當時騎著水上摩托車，沒想到竟遇到一隻公梅花鹿在海中游泳，立即緊隨其後錄影。對此墾管處副處長陳俊山表示，梅花鹿原本就會逐水草而遷移，具有游泳能力，常過溪河。
墾管處委請屏東科技大學調查，目前恆春地區約有2000餘頭台灣梅花鹿。由於墾丁地區許多住家養狗，也常有流浪犬追逐動物，這隻鹿也有可能是因流浪犬追逐跑到海裡，後續追蹤牠已由南灣海泳至核三廠原野地。
墾管處除了於梅花鹿出沒熱點地區設立告示牌，也請公路單位於跑馬燈上提醒駕駛注意野生動物，以維行車安全。墾管處呼籲，暑假期間人車較多，墾丁國家公園各路段夜間常有各類動物出沒，駕駛人請減速慢行，以維護生態資源並供遊客體驗。
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